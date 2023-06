„Sie hat mir nie gesagt, dass sie einen Liebhaber hat!“ – Herrchen veräppelt seine Cockapoo-Hündin

Teilen

Cockapoo-Hündin Luna hat angeblich einen tierischen Freund. © lunatheminicockapoo/Instagram

Hündin Luna scheint genau zu wissen, was ihr Herrchen da am Telefon über ihr Liebesleben sagt. Ihre Reaktion auf seine witzige Bemerkung erheitert die Instagram-User. Lesen Sie hier mehr.

„Am Ende war es ihr peinlich …“, schreibt Instagram-User Jared (@lunatheminicockapoo) unter das virale Video mit seinem Vierbeiner. Hündin Luna, ein kleiner Mini-Cockapoo, schämt sich darin vor ihrem Herrchen in Grund und Boden. Der blickt sie schockiert und ungläubig an. Doch was war passiert? Landtiere.de hat sich den niedlichen Clip angesehen.