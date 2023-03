Verloren gegangenes Faultier-Baby wird der Mutter am Baum zurückgegeben – die drückt es fest an sich

Von: Juliane Gutmann

Faultiere leben in den Bäumen, kommen hier aber nur langsam voran – vor allem, wenn sie sich mit ihren Kleinen auf dem Rücken durch die Baumkronen hangeln. (Symbolbild) © M. Woike/Imago

Jung- und Muttertier finden wieder zusammen: In Costa Rica kam es zu einem solchen Glücksmoment zwischen zwei Faultieren. Das niedliche Video begeistert das Netz.

Faultiere sind absolute Social-Media-Stars. Touristen stellen ihre Schnappschüsse stolz in ihren Instagram- oder TikTok-Kanal. Fluch und Segen zugleich: Denn auf diese Weise wird Aufmerksamkeit auf den Fakt gelenkt, dass es sich um eine bedrohte Tierart handelt. Andererseits erhöht sich durch den Hype die Gefahr, dass ahnungslose Touristen den scheuen Tieren zu nah kommen und diese dadurch in Gefahr bringen.

Doch es gibt auch viele gute Geschichten, die auf Instagram oder anderen sozialen Medien geteilt werden. So haben Tierschützer am Playa Chiquita, einem Strand in Costa Rica, ein junges Faultier gerettet.

Faultierkind kann sich wieder an die Mutter kuscheln

Das Jungtier wurde von Tierschützern am Strand gefunden – vom Muttertier keine Spur. Die Retter kamen auf die Idee, die Schreie des kleinen Findelkinds aufzunehmen und am Fundort abzuspielen. Die Maßnahme funktionierte: Die Faultier-Mama folgte dem Ruf ihres kleinen Lieblings und machte sich an den Abstieg aus den Baumkronen – so schnell es ihm möglich war. Das Instagram-Video, in dem die herzzerreißende Zusammenführung von Mutter- und Jungtier zu sehen ist, finden sie auf dem Portal Landtiere.de.