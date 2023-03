„Nicht sonderlich glücklich“ – Katze geigt ihrer Halterin nach dem Urlaub die Meinung

Von: Anna Heyers

Mit der Begrüßung hat Christine nach ihrem Kurztrip wohl nicht gerechnet. Statt sich schnurrend über ihre Rückkehr zu freuen, wird sie laut und maunzend zurechtgewiesen.

Gerade Hundebesitzer sagen gerne, dass es Katzen ja eher egal sei, ob man im Haus ist oder gar im Urlaub. Solchen Personen wird Christine bestimmt zukünftig erst einmal ein ganz bestimmtes Video zeigen, welches sie auch bei TikTok hochgeladen hat. Christine war zusammen mit ihrem Freund drei Tage weg. Bei ihrer Rückkehr zückte sie das Handy, weil sie die Reaktion ihres Katers Mario filmen wollte. Dass ausgerechnet diese Reaktion dafür sorgen sollte, dass das kurze Video viral geht – damit hat Christine wohl eher nicht gerechnet.

Auch Katzen können im Alter vergesslich oder orientierungsloser werden. Mit lauten Miauen suchen sie dann häufig ihre Menschen. Trotzdem lieben sie auch weiterhin Streicheleinheiten. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Die TikTok-Userin Christine (@chris_tine) verbrachte drei Tage fern der Wohnung und filmte das Wiedersehen mit Kater Mario. Unter das Video schrieb sie „nicht allzu glücklich über unseren Dreitages-Trip“ – und genau das scheint den Nagel auf den Kopf zu treffen. Denn kaum hat Christine die Wohnung betreten, ist schon ein sehr lautes, sehr intensives Miauen zu hören. Und es wird immer kehliger und fordernder. Kater Mario macht seinen Unmut mehr als deutlich, Christine so lange nicht gesehen zu haben.

Ob er vielleicht zwischendurch so an der Tür gewartet hat, wie Kater Zeppelin auf den Postboten?

Das laute Miauen ist für „besondere Anlässe reserviert“

Das TikTok-Video von ihrer Rückkehr und Mario hat innerhalb weniger Tage mehr als 13.400 Kommentare und fast drei Millionen Views gesammelt. Und gerade weil es so erfolgreich war und so viele Menschen erreichte, lieferte Christine noch ein anderes Video nach. In diesem erklärt sie zum einen, dass Mario schon 15 Jahre alt sei und damit schon ein (vermutlich seniler) Katzen-Opi. Auch, dass er nicht alleine war, macht sie in diesem Extra-Clip deutlich. Ein Katzensitter kam regelmäßig für Streicheleinheiten und das Füttern vorbei und außerdem hatte Mario seine Schwester Buddy, ebenfalls 15 Jahre alt, als Gesellschaft.

Christine erklärt außerdem, dass Mario ein sehr „gesprächiger“ Kater ist, dass sein extrem lautes, kehliges Miauen aber nur zu „besonderen Anlässen“ erklingt. Die Rückkehr aus einem Urlaub gehört aber wohl definitiv dazu.

„Alarmanlage“ – das Netz liebt Sirenen-Mario

Das Video, wie Mario die Treppe herunterläuft und seine Halterin dabei lauthals ausschimpft, begeistert das Netz. Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Alarmanlage. Er musste ja das Haus beschützen! 😂“

„Sie tut so, als ob ihr drei Wochen weg gewesen wärt 😭😭🤝🏻“

„Tönt leicht wütend 😂 aber nur leicht 😂😂“

„Ohhh, das kenne ich … Und anschließend noch mindestens einen halben Tag beleidigt. Bis es ins Bett geht.“

„Erinnert mich an Mrs. Weasley: ‚wo wart ihr? Betten leer, keine Nachricht, Auto weg …‘ 🤣“