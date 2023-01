Ein Häppchen nach dem andern – Katzen essen lieber häufig als viel

Eine so große Portion Trockenfutter würden nur wenige Katzen auf einmal auffressen. Besser ist es, das Futter in mehrere Portionen zu teilen und es über den Tag verteilt anzubieten. © CHROMORANGE/Imago

Statt den ganzen Napf sofort zu leeren, lassen sich Katzen mehr Zeit beim Fressen als Hunde. Das liegt unter anderem an der Größe ihrer natürlichen Beute – aber nicht nur.

Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Ihr Stubentiger größere Portionen Futter nur selten sofort auffrisst? Hundebesitzer schauen da schon mal staunend zu, ihr Haustier schlingt in der Regel das angebotene Fressen in wenigen Minuten komplett herunter. Einige Rassen sind da auch besonders schnell. Bei Katzen ist das anders. Im Gegensatz zu Hunden sind sie keine Rudeltiere und müssten in der freien Natur nur selten die Beute mit Artgenossen teilen. Mehr über das häppchenartige Fressverhalten von Katzen, weiß Landtiere.de.

Da Katzen eher zu den solitären Jägern gehören, also alleine auf Beutejagd gehen, können sie sich bei Erfolg mit dem Verspeisen ihrer Beute Zeit lassen. Mäuse und andere Nager sind jedoch in der Regel recht klein und eine reicht längst nicht für den ganzen Tag. Da braucht es für eine erwachsene Katze schon zehn bis zwölf Exemplare, um richtig satt zu werden. Häppchen eben.