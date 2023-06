Golden-Retriever-Welpe möchte mit Ball spielen, aber übersieht unsichtbares Hindernis

Von: Sina Lück

In einem TikTok-Video sorgt Golden-Retriever-Hündin Gemma für jede Menge Lacher. Verzweifelt versucht sie, an einen Ball zu kommen. Eine Sache hat der Welpe aber nicht bedacht.

Warum sehe ich den Ball, aber komme nicht dran? Diese Frage scheint einem niedlichen Golden-Retriever-Welpen förmlich ins Gesicht geschrieben zu sein. Verzweifelt versucht der junge Hund, seine Pfote nach dem Spielzeug auszustrecken. Doch alle seine Versuche schlagen fehl. Welches Detail hat er nur übersehen?

Golden Retriever-Hündin sieht den Ball – kann ihn aber nicht greifen

Fotografin Meghan Hoffman lebt mit ihrer Golden-Retriever-Hündin Gemma im US-amerikanischen Washington, D.C.. Auf dem TikTok-Kanal gemmathedcgolden teilt sie regelmäßig süße, lustige und emotionale Momente aus dem Leben mit dem fünf Monate alten Welpen. Eine Situation kommt bei den rund 7.000 Followern aber besonders gut an. Denn das kleine Missgeschick der jungen Fellnase ist so niedlich, dass die User darüber herzhaft lachen müssen. Für große Begeisterung bei Millionen Zuschauern sorgt auch ein Hund, der Baseball spielt.

In dem kurzen Clip liegt Gemma unter einem gläsernen Couchtisch. Direkt hinter der Scheibe liegt ein pinker Ball, mit dem die Hündin gerne spielen möchte. Was sie nicht bedacht hat: Sie kann zwar durch das Hindernis schauen, ihre Pfote jedoch nicht hindurch strecken. Und so schlagen alle Versuche, nach dem Ball zu greifen, fehl. Zwischendurch ändert Gemma ihre Taktik und schnappt mit dem Maul nach dem Spielzeug – ohne Erfolg. Ihr verdutzter Gesichtsausdruck spricht Bände. Sie scheint sich zu fragen: „Der Ball liegt doch direkt vor meiner Nase. Warum komme nicht dran?“

Video sorgt für Lacher im Netz – doch einige User sind besorgt

Eine Frage brennt einer Userin allerdings unter den Nägeln. „Hat der Welpe am Ende den Ball bekommen? Ich muss es wissen“, schreibt sie als Reaktion auf das Video. Auch andere machen sich Sorgen, dass der „Kampf“ mit dem Spielzeug den jungen Hund emotional belasten könne. Und tatsächlich gibt es Spielsachen für Hunde, die den Vierbeinern schaden können.

Doch die Besitzerin kann die TikTok-Community sofort beruhigen. „Meine Mama hat ihn mir gleich danach gegeben!“, antwortet sie für ihren Vierbeiner. Die meisten Menschen im Netz amüsieren sich über den niedlichen Welpen und kommentieren begeistert unter dem Video:

„Arbeite härter, nicht klüger. 😄“

„So fühle ich mich an den meisten Tagen.“

„Das ist so ziemlich die Jagd nach meinen Träumen. 😂“

Ich frage mich, wie lange der Welpe gearbeitet hat, um an den Ball zu kommen. 🎾😂“

„Uijeeee 😂❤️“