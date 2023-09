Golden Retriever zieht Frau von Park weg, kurz bevor ein Hundekampf ausbricht

Von: Sandra Barbara Furtner

Hat Ihr Hund Sie schon einmal vor etwas oder jemanden beschützt? Eine Frau glaubt, dass ihr Vierbeiner sie vor einer brenzligen Situation bewahrt hat.

Für manche Hunde ist der Besuch einer Hundewiese oder eines Hundeparks ein absolutes Vergnügen. Dort können sie frei herumlaufen und mit ihren Artgenossen spielen und toben. Gerade für Vierbeiner mit einer Jagdpassion eine feine Sache. Oft lassen sich hier neue Freundschaften knüpfen und Hund und Mensch verbringen einen schönen Nachmittag. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel: Immer dann, wenn beispielsweise ängstliche Hunde auf dominante Vierbeiner treffen. Oder wenn Hundehalter sich lieber mit ihrem Handy oder anderen Menschen beschäftigen, als auf ihren Hund zu achten. Zuweilen werden auch Spielzeuge fröhlich in die Menge geworfen und lösen somit unbewusst eine Beuteaggression aus. Und manche Vierbeiner sind einfach und schlichtweg nicht abrufbar.

Hund will partout nicht in den Hundepark

Als Tammy Gail mit ihrem Golden Retriever Ernest einen Hundepark besuchen will, hat sie ein komisches Erlebnis. Denn ihr Rüde will partout nicht in die Freilaufzone. Stattdessen nimmt er die Hundeleine ins Maul und zerrt sein Frauchen zurück zum Auto. Zuerst ist Tammy verwirrt, doch dann hat sie eine Vermutung und teilt diese unter @tammygail7 auf TikTok. Das Video dazu sehen Sie hier.

Dazu beschreibt sie: „Ich habe Ernest heute zum ersten Mal in den Hundepark mitgenommen. Er hat mich buchstäblich mit all seiner Kraft zurück zum Parkplatz gezerrt und ich konnte nicht herausfinden, warum er das macht oder was falsch daran war. Er hat sich noch nie so verhalten.“ Und weiter: „Ernest zieht mich zum Auto, weg vom Hundepark, kurz bevor ein Hundekampf ausbricht. Ich hatte keine Ahnung, was los war, bis es passierte. Er wusste es. Sein Instinkt, uns vor Gefahren zu schützen, zeigt seine Loyalität“.

Laut der Besitzerin haben sich just in dem Moment als Tammy den Park besuchen wollte, zwei große Hunde mächtig in die Haare bekommen und einen kleinen Kampf ausgetragen. Gut möglich, dass der Golden Retriever diese Stimmung und Energie noch vor seinem Frauchen mitbekommen hat und schnell das Weite suchen wollte. Auch möglich ist, dass der Goldie einfach nur auf unbekannte Dinge etwas unsicher reagiert und die Leine als Übersprungshandlung verwendet.

Sein Frauchen jedoch glaubt fest daran, dass Ernest sie beide vor einer brenzligen Situation beschützen wollte, denn zwischen einen Hundestreit zu geraten, ist nicht gerade schön.

TikTok-User sehen das ähnlich und kommentieren begeistert:

„Dieser Ort ist unheimlich, wir müssen weg“.

„Verdammt, ich habe noch nie einen Hund gesehen, der so besorgt war. Und auf einer Mission. Super beeindruckend“.

„Man sollte immer auf sie hören. Ihre Instinkte sind besser als unsere.“

„Ich habe gelernt: Wenn mein Hund eine Situation nicht mag, dann müssen wir gehen. Keine Fragen, nur Vertrauen.“