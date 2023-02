Zoo Leipzig: Tierpfleger begrüßen neugeborenes Giraffen-Baby

Von: Sina Lück

Im Zoo Leipzig brachte Giraffenkuh Sipiwe ein weibliches Jungtier zur Welt. © Zoo Leipzig

Zu Dienstbeginn entdeckten die Tierpfleger im Zoo Leipzig überraschend Nachwuchs im Stall. Wie Giraffen-Mutter und Kind die Zeit zusammen verbringen, erfahren Sie in diesem Artikel:

Baby-Alarm bei den Rotschildgiraffen: Für die Tierpfleger im Zoo Leipzig hätte die Woche nicht besser beginnen können. Ein Blick in den Giraffenstall am Montagmorgen brachte vermutlich jedes Herz zum Schmelzen. Mit langem Hals und wackeligen Beinen schaute ihnen süßer Nachwuchs entgegen. Warum das Giraffen-Baby die anderen Herdenmitglieder im Zoo Leipzig erst später kennenlernt, verrät Landtiere.de.

Giraffenkuh Sipiwe hat es geschafft. Am Montag gegen 5.30 Uhr brachte sie ein weibliches Jungtier zur Welt – ihr erstes Baby überhaupt. Aufgeweckt und munter trinkt das Neugeborene bereits bei der Mutter und wagt die ersten Schritte. „Sipiwe füllt ihre Rolle bislang sehr gut aus, hat ihr Kalb unmittelbar nach der komplikationslosen Geburt trocken geleckt und ist seitdem stets an dessen Seite“, verkündet Ruben Holland, Kurator im Zoo Leipzig, in einer Mitteilung.