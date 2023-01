Giftschlangen und Spinnen entwischt – Wohnhaus geräumt

Von: Marten Kopf

Teilen

Wie in einem Horrorfilm dürften sich die Bewohner eines Mehrfamilienhauses gefühlt haben. Die nämlich mussten ihre Wohnungen verlassen – wegen Giftschlangen. Lesen Sie hier die ganze (Grusel-)Geschichte:

Mehr zum Thema Horrorfilm live: Giftschlangen und Spinnen entwischt – Wohnhaus evakuiert

Schiffweiler/Saarland - Da läuft‘s einem kalt den Rücken runter: Giftschlangen und giftige Spinnen auf Abwegen halten am Mittwoch (11. Januar) Einsatzkräfte im saarländischen Schiffweiler in Atem. Die hatten nämlich getan, was man sich definitiv nicht wünscht und waren ausgebüxt.

LUDWIGSHAFEN24 über entflohene Giftschlangen und Spinnen im saarländischen Schiffweiler.

Vor einem Wohnhaus wird am Nachmittag eine giftige Hornviper entdeckt. Die soll einem Bewohner gehören, der schon länger nicht mehr zu Hause gewesen sei. Nun sind Hornvipern grundsätzlich zwar sehr anmutige Tiere, haben aber die bei Kontakt von Angesicht zu Angesicht durchaus bedenkenswerte Eigenschaft, einigermaßen giftig zu sein. (mko)