Giftige Spinne breitet sich in Deutschland aus – anfassen führt zu Schwellungen

Von: Sina Lück

Die Nosferatu-Spinne wird in vielen Bundesländern Deutschlands immer häufiger gesichtet. (Symbolbild) © dpa/Nabu, Robert Pfeifle

Mit ihren Beißwerkzeugen kann die Nosferatu-Spinne die menschliche Haut durchdringen. Warum Sie das giftige Tier besser nicht anfassen.

Die Nosferatu-Spinne fühlt sich in Deutschland offenbar pudelwohl. Der achtbeinige Gast aus dem Mittelmeerraum breitet sich in vielen Bundesländern aus. Das bestätigen zahlreiche Sichtungen unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Menschen mit einer Spinnenphobie dürften die aktuellen Meldungen gruseln. Schließlich handelt es sich um ein giftiges Exemplar, das mit seinem massigen Körper und einer Beinspannweite von bis zu sechs Zentimetern doch recht imposant erscheint. Und beißen kann sie auch. Welche Symptome ein Biss der giftigen Nosferatu-Spinne hervorrufen kann, weiß Landtiere.de.

Die Nosferatu-Spinne ist ein geschickter und nachtaktiver Jäger. Ihre Beute fängt sie ganz ohne Netze. Hat sie ein Opfer erwischt, betäubt sie es mit ihrem Gift. Im Gegensatz zu heimischen Spinnenarten können die Beißwerkzeuge die menschliche Haut durchdringen. Die gute Nachricht: Für den Menschen ist ein Biss nicht sonderlich gefährlich – sofern er nicht allergisch reagiert. Vielmehr fühlt er sich an wie ein Mücken- oder Wespenstich. Die Symptome variieren je nach individueller Reaktion.