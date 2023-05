18-Kilo-Kater findet neues Frauchen – Jetzt wollen sie zusammen abnehmen

Von: Sina Lück

Kater Patches hat einige Kilos zu viel auf den Rippen und muss für seine Gesundheit dringend abnehmen. Dabei will ihm sein neues Frauchen helfen.

Im Richmond Animal Care and Control steht das Tierwohl aller Vierbeiner an erster Stelle. Mit viel Liebe kümmern sich die Mitarbeiter des Tierheims im US-Bundesstaat Virginia um jeden einzelnen tierischen Bewohner, der langfristig einen neuen Besitzer sucht. Doch Kater Patches braucht besondere Aufmerksamkeit. Denn die Samtpfote bringt mehr als 18 Kilogramm auf die Waage. Und damit ist ihre Gesundheit massiv gefährdet.

18 Kilo Kater findet neues Frauchen, die ihm ein leichtes und gesundes Leben schenken will

Auf Facebook startet das Tierheim eine Vermittlungsaktion für den übergewichtigen Kater und ruft dazu auf, Patches dabei zu helfen, „ein sicheres und gesundes Gewicht zu erreichen“. Unter einem Foto des 18 Kilogramm schweren Tieres erklärt das Team: „Er wurde auf eine spezielle Diät umgestellt, macht einen Trainingsplan und ist sehr lieb.“ Der neue Besitzer soll diesen Ansatz nun fortführen.

Schon bald meldet sich eine ältere Frau, die sich beim Anblick des Fotos direkt in Patches verliebt hat. Und tatsächlich: Sie adoptiert den weiß-grauen Kater. Überglücklich verkündet das Tierheim die guten Nachrichten und teilt ein zweites Foto mit der Facebook-Community, auf dem die neue Besitzerin mit ihrem Schützling im Arm in die Kamera lacht. Nun kann die Abnehmreise von Patches in ein gesundes Leben beginnen.

18 Kilo Kater findet neues Frauchen – Übergewicht ist Gefahr für Katzengesundheit

Übergewicht bei Katzen ist ein ernst zu nehmendes Problem. Hat die Katze zu viele Kilos auf den Rippen, kann dies gesundheitliche Konsequenzen haben. Zu den möglichen Folgekrankheiten gehören beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Arthrose oder eine Fettleber. Abgesehen von den negativen Auswirkungen auf die Katzengesundheit ist auch die Lebensqualität der Katzen massiv beeinträchtigt. Die Tiere werden lethargisch, verlieren ihren Spieltrieb und liegen am liebsten nur noch herum. Diese Anzeichen können übrigens auch für eine Herbstdepression bei Katzen sprechen.

Falls Ihr Tier an Übergewicht leidet, ist es ratsam, mit dem Tierarzt über eine Futterumstellung der Katze zu sprechen und einen passenden Diätplan aufzustellen. Beachten Sie außerdem folgende Diät-Tipps, um Ihrer Katze beim Abnehmen zu helfen:

Tiere zur Bewegung animieren: Nehmen Sie sich Zeit, um mit Ihrer Katze zu spielen. Das braucht am Anfang vielleicht etwas Geduld, aber dran bleiben lohnt sich. Viele Spielmöglichkeiten in der Wohnung animieren die Tiere ebenfalls zu mehr Bewegung.

Nehmen Sie sich Zeit, um mit Ihrer Katze zu spielen. Das braucht am Anfang vielleicht etwas Geduld, aber dran bleiben lohnt sich. Viele Spielmöglichkeiten in der Wohnung animieren die Tiere ebenfalls zu mehr Bewegung. Ernährungsplan einhalten: Auch wenn der Vierbeiner noch so lieb guckt: Bleiben Sie standhaft und füttern Sie zwischendurch keine zusätzlichen Leckerlis. Falls Sie doch mal schwach werden, legen Sie dafür am besten eine zweite Spielrunde ein.

Auch wenn der Vierbeiner noch so lieb guckt: Bleiben Sie standhaft und füttern Sie zwischendurch keine zusätzlichen Leckerlis. Falls Sie doch mal schwach werden, legen Sie dafür am besten eine zweite Spielrunde ein. Feste Futterzeiten einrichten: Feste Zeiten können helfen, die Kalorienaufnahme der Katze besser zu kontrollieren und den Überblick der Mahlzeiten zu behalten.

18 Kilo Kater findet neues Frauchen – „Seine Blutwerte sind perfekt“

Die Menschen im Netz freuen sich für Patches, dass er nun mithilfe seiner neuen Besitzerin gesund werden kann. Allerdings machen sie sich Sorgen, dass sein starkes Übergewicht bereits gesundheitliche Schäden angerichtet hat. Ein User schreibt: „Omg, sagt mir, dass er kein Diabetiker ist.“ Das Tierheim kann direkt beruhigen: „Seine Blutwerte sind perfekt.“ Ein anderer User berichtet von einem ähnlichen Fall wie Patches und wie er es geschafft hat, seiner Katze zu helfen. Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Das ist eine Schande. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät, um etwas von dem Gewicht zu verlieren, bevor sich ernsthafte gesundheitliche Probleme entwickeln.“

„Ich liebe ihn. 💗 Es hat meinen Tag aufgehellt, zu sehen, wie kuschelig er ist.“

„Oh nein, Patches, was haben sie dir zu essen gegeben? Ich wünsche dir alles Gute für deine Diät und dein neues Zuhause. 😍“

„Es ist möglich. Ich hatte damals eine 15 Kilogramm schwere Katze namens Whiplash. Und wir stellten ihn auf die richtigen Diabetes-Medikamente und das richtige Futter ein und brachten ihn in einem Jahr und ein paar Monaten auf acht Kilo runter. Auf eine bessere Gesundheit in der Zukunft, Patches!“

„Ich finde es toll, dass er adoptiert ist. Er ist wunderschön. Es tut mir allerdings leid, wie schwer es für ihn sein muss, herumzulaufen, zu springen und Katzensachen zu machen.“