„So hätte ich mir König der Löwen gewünscht": Katzenvideo erinnert an berühmte Filmszene

Von: Sina Lück

In einem TikTok-Clip hängt eine Katze an einer Mauer und droht abzustürzen. Die dramatischen Szenen erinnern die Community an den Film „Der König der Löwen“.

Den Film „Der König der Löwen“ kennen viele noch aus ihrer Kindheit. Besonders an eine Szene dürften sich einige noch gut erinnern, die damals bestimmt die ein oder andere Träne kullern ließ: König Mufasa hängt an den Klippen, in der Schlucht unter ihm trampelt eine Herde Gnus. Doch statt ihm zu helfen, stößt Bruder Scar ihn die Felsen hinab. Genau an diese Schlüsselszene erinnert ein aktuelles Video, das zurzeit im Netz viral geht. In der Hauptrolle: Eine Katze, die hilflos an einer Mauer hängt.

„So hätte ich mir König der Löwen gewünscht“: Katzenvideo erinnert an bekannte Filmszene

„Es lebe der König“ lautet die kurze Beschreibung des Videos, das auf dem TikTok-Kanal vayamemez zu sehen ist. Beim Anschauen des Clips stellt sich schnell heraus: Die gezeigte Szene erinnert tatsächlich stark an die bekannte Sequenz in dem Film „Der König der Löwen“ – doch das Drehbuch ist hier ein ganz anderes.

Die Kamera filmt zunächst einen schmalen Dachvorsprung an einer Hauswand. Am Ende steht eine Katze, die etwas zu beobachten scheint. Als sich der Kameramann nähert, ergreift sie blitzschnell die Flucht. Im nächsten Moment blickt der Zuschauer in die hilflosen Augen einer zweiten Katze.

Katze krallt sich an der Mauer fest – Filmer rettet das Tier

Mühsam krallt sich der Vierbeiner mit den Vorderpfoten an der Mauer fest, sodass nur noch sein Kopf über die Kante ragt. Zum Glück ist der Filmer schnell zur Stelle. Mit einem beherzten Griff bewahrt er die Katze vor dem Absturz. Währenddessen laufen unten in der Einfahrt drei Hunde umher. Waschechte Filmfans müssen dabei vermutlich direkt an die Gnus in der Schlucht oder die von Scar beauftragten Hyänen in „Der König der Löwen“ denken.

Menschen im Netz feiern Happy End: „So hätte ich mir König der Löwen gewünscht“

Innerhalb kurzer Zeit geht das Video im Netz viral. Mittlerweile hat der Clip bereits mehr als 67 Millionen Aufrufe erzielt und rund neun Millionen Likes erhalten. In den zahlreichen Kommentaren feiern die Menschen das Happy End der Katze, das sie sich im übertragenen Sinne schon damals bei „Der König der Löwen“ gewünscht hätten. Hier eine Auswahl der 61.900 Kommentare:

„So hätte ich mir König der Löwen gewünscht.“

„Endlich das alternative Ende, auf das ich seit meiner Kindheit gewartet habe. 😭“

„Du hast die Geschichte geändert, Scar wurde zum Guten. 🥺😅“

„Wie das Kätzchen die Augen zu macht. 🥺“

„Der Song und wie die Hunde kommen, mega schön. 🥺🥰“

„Du hast den Tod von Mufasa verhindert. 👏“

„Spannender als Netflix.“