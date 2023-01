„Ich liebe unseren Supermarkt für das Aufstellen der Box“: Edeka-Kunde begeistert über Grünfutter

Von: Sandra Barbara Furtner

Manche Supermärkte denken mit und bieten Grünzeug in Boxen an. Perfekt für Kleintiere. Auch wenn es diese schon länger gibt: Eine Kundin im Netz zeigt sich jetzt begeistert.

Aufgrund der gestiegenen Preise für Produkte fällt bei so manchem Verbraucher der Einkauf nicht ganz so ergiebig wie gewohnt aus. Doch bei einigen Kunden zaubert der Besuch einer Filiale immer noch ein Lächeln ins Gesicht. Immer dann, wenn sie auf eine Grünfutterbox in ihrer Lieblingsfiliale treffen. Die hält nämlich leckeres Grün für Nagetiere bereit und lässt damit die Herzen von Tierfreunde höher schlagen. Gerade wenn das Geld knapp ist, freut man sich riesig über kostenlose Snacks für die eigenen Tiere. So teilt kürzlich eine Kundin das Foto so einer Box auf Facebook und zeigt sich darüber hellauf begeistert. Viele User sehen das ähnlich und wünschen: „Sowas sollte Standard sein“.

Über das Grünzeug aus den Futterboxen freuen sich nicht nur Kaninchen. (Symbolbild) © Andreas Krone/Imago

Eine Grünfutterbox ist eine tolle Sache. Darin befinden sich oftmals Gemüse-Reste oder Blätter von Kohlrabi und Blumenkohl sowie Möhrengrün. Kunden, die das Grünzeug nicht benötigen oder verwenden möchten, zupfen es ab und legen es in die Box, anstatt sie in den Mülleimer zu werfen oder einfach liegenzulassen. In manchen Fällen steuert auch der Supermarkt selbst etwas bei. Ist man stolzer Besitzer eines Haustieres, kann man sich an der Box bedienen – und erhält frisches Gemüse und dies kostenfrei. Nicht nur Nager-Fans sind darüber erfreut, auch Hundebesitzer, die gerne für ihre Vierbeiner kochen, integrieren die gesunde Kost in ihre Fleisch-Ration.

„Ich liebe unseren Supermarkt für das Aufstellen der Box“: Menschen im Netz sehen das ähnlich

Bei den meisten Kunden kommt dieses Service sehr gut an. Das zeigen die zahlreichen Kommentare. Doch nicht jeder Supermarkt führt so eine Box. Warum eigentlich nicht? Manche Verbraucher habe eine Vermutung:

„Sowas müsste in jedem Supermarkt ein Standard sein. Dann wird wenigstens nichts weggeschmissen“.

„Was für eine tolle Idee, sonst liegt das Grünzeug immer in diesem Mülleimer.“

„Sollte jeder Lebensmittelladen haben.“

„Gute Idee. Anstatt dass das Gemüse vernichtet wird, können es Tiere essen“.

„Das gibt es bei uns schon lange und seit kurzem sogar eine Box mit reifem Obst für Eltern mit Kindern“.

„Das ist ja mal eine tolle Idee, statt immer nur wegwerfen. Ein dickes Lob.“

„Also, Kaufland bietet das so schon seit Jahren an. Zwar nicht so hübsch, aber dennoch sehr beliebt. Die Box ist abends meistens leer.“

„Ich arbeite in einem Edeka und wir haben schon lange so eine Box. Ich finde es echt gut, aber manche Kunden nutzen es schamlos aus. Sie machen sich gute Blätter von Kopfsalat und Co. ab und sagen an der Kasse es sei aus der Kiste! Es wird schamlos von Erwachsenen aller Altersklassen genutzt!“

„Es ist halt blöd, dass es Leute gibt, die das ausnutzen. Das gute Gemüse zerrupfen, dass es nicht mehr verkauft werden kann oder irgendwas anderes mitnehmen. Das verärgert natürlich die Filialleiter und dann wird es verboten“.

„Das ist eine super Idee. Leider machen bisher zu wenige Läden mit. Auch Läden, die es gemacht haben, haben damit aufgehört, weil Kunden unter das Grünzeug kleine Gegenstände gepackt haben und den Laden ohne diese zu bezahlen verlassen haben.“

„Bei uns im Supermarkt gibt es sogar eine Ecke nach dem Kassenbereich, wo Obst und Gemüse, was für den Verkauf nicht mehr schön aussieht, umsonst angeboten wird oder Brot vom Vortrag (SB Abteilung). So etwas finde ich auch super.“