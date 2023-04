Wenn der Futterautomat klappert – Katze kennt Futterzeit genau

Teilen

Geduldig auf die Ausgabe des Futters zu warten, kann nicht jede Katze. Viele Maunzen und Klagen, in der vermeintliche Hoffnung, dass es so schneller geht. (Symbolbild) © Robert Poorten/Imago

Es ist kurz vor Essenszeit, der Magen fängt an zu knurren und der Blick geht immer wieder zur Uhr. Das geht aber nicht nur Menschen so, das können auch viele Haustiere wie Kater Chuck Norris, wie man hier sieht.

Mehr zum Thema Wenn der Futterautomat rattert – Katze kennt ihre Uhrzeit genau

Tierbesitzer werden es kennen: Kaum ist man mal etwas später mit der Fütterung dran, wird es dramatisch. Die Tiere tun mitunter so, als hätten sie noch nie in ihrem Leben etwas zu Fressen bekommen. Dass das nicht der Wahrheit entspricht, davon ist in den allermeisten Fällen von auszugehen. Einige Katzenhalter setzen deswegen auf Futterautomaten. So können die lieben Kleinen zu Hause versorgt werden, obwohl man selbst noch unterwegs ist. Das hat im Fall von TikTok-Userin @donna.aka.donna allerdings einen skurrilen Nebeneffekt: Sie glaubt, ihrem Kater Chuck Norris zufällig das Uhrenlesen beigebracht zu haben. Warum sie das glaubt, lesen Sie auf www.landtiere.de

Im Video ist zu sehen, wie ein grauer Kater vor einem Regal sitzt und die große Uhr gebannt anstarrt. Die Uhr besitzt Klappzahlen und steht auf 11:59 Uhr. Kaum wechselt die Zahlenkombination auf 12:00, geht der Blick des Katers auf den Futterautomaten, der neben dem Regal steht. Und es passiert: nichts. Zumindest im ersten Augenblick.