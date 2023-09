Bienen attackieren Lkw-Fahrer – Fünf Millionen Insekten legen Verkehr lahm

Im kanadischen Burlington verliert ein Lkw fünf Millionen Bienen von der Ladefläche. Die Insekten attackieren den Fahrer und legen den Verkehr lahm.

Für die Bienen sollte es eigentlich ein ganz entspannter Umzug ins Winterquartier werden. Insgesamt fünf Millionen Insekten befinden sich in den Stöcken, die ein Lkw in der kanadischen Provinz Ontario, Burlington, geladen hat. Doch wie BBC News berichtet, kommt es an der Guelph Line nördlich der Dundas Street zu einem Unglück: Die Spanngurte lösen sich und die Bienenvölker rutschen von der Transportfläche.

Insekten bilden dunkle Wolke in der Luft – „So etwas habe ich noch nie gesehen“

Nach einem Unfall im kanadischen Burlington entkamen fünf Millionen Bienen aus ihren Völkern und sammelten sich am Himmel zu einer dunklen Wolke. (Symbolbild) © Frank Sorge/Imago

Durch den Aufprall auf der Straße zerbrachen die meisten Kisten. Als die örtliche Polizei am Unfallort eintrifft, hat sich der Insektenschwarm bereits wie eine riesige dunkle Wolke in der Luft ausgebreitet. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, erzählt Ryan Anderson von der Polizei Halton gegenüber Toronto CityNews. Hilfesuchend wenden sich die Beamten an Imker Michael Barber, der sich mit seiner Initiative „Tri-City Bee Rescue“ auf die sichere Entfernung von Schwärmen und Bienenvölkern aus Häusern spezialisiert hat und über alle wichtigen Infos zu Bienen verfügt. Als er gegen sieben Uhr morgens die ersten Anrufe der Polizei erhält, macht er sich sofort auf den Weg und ruft mehrere bekannte Imker zur Mithilfe auf.

„Ich hoffe, dass ich so etwas nie wieder erleben muss“, erinnert sich der Imker an die Bienen und ihre Bienenstöcke, die in einem Umkreis von rund 400 Metern verstreut waren. Laut Barbers Angaben sammelten sich einige der jüngeren Insekten auf nahegelegenen Autos und Briefkästen. Die älteren Bienen schwirrten „sehr wütend, verwirrt und heimatlos“ umher. „Es gab eine Menge fliegende Bienen, die selbst Imker in Vollschutzanzügen nervös machten.“ Obdachlos ist auch ein Bienenvolk in Unterfranken, das bei einem Hobby-Imker zufällig ein neues Zuhause findet.

Nervöse Bienen stechen Fahrer mehr als 100 Mal – Imker sammeln Insekten wieder ein

Um die Bevölkerung zu schützen, riet die Polizei Anwohnern und Autofahrern, ihre Fenster geschlossen zu halten. In den sozialen Medien rief sie die Menschen dazu auf, die Gegend bis auf Weiteres zu meiden. Trotzdem wurden „einige der Leute, die aufräumen wollten, ganz schön gestochen“, so Ryan Anderson. Noch schlimmer hat es allerdings den Lkw-Fahrer erwischt. Die nervösen Insekten stachen ihn mehr als 100 Mal, als er aus dem Transporter stieg und nach dem Rechten sah. Die Sanitäter vor Ort versorgten den Mann, der glücklicherweise keine ernsthaften Verletzungen davontrug.

Dank der schnellen Hilfe der Imker konnten die Beamten einige Stunden später Entwarnung geben. „Der Großteil der Bienen wurde sicher eingesammelt und die Kisten werden abtransportiert“, twittert die Polizei von Halton in einem Update. Einige hundert Bienen überlebten den Vorfall allerdings nicht. Für die Tiere, die bisher nicht zu ihrem Bienenstock zurückgefunden haben, ließen die Einsatzkräfte einen Teil der Bienenvölker an der Straße stehen.