Goldie isst Probe: Fünf gelbe Lebensmittel, die wir mit Hunden teilen dürfen

Golden Retriever Hündin Pearl liebt buntes Obst und Gemüse. © pearl.the.golden.girl/Instagram

Auf Instagram teilt eine Hundebesitzerin Einblicke in das Leben mit ihrer Golden Retriever Hündin Pearl. Darin gibt sie auch Tipps, welches Gemüse Sie mit Ihrem Hund teilen dürfen.

Wer selbst einen Hund hat, weiß: Meistens will das vierbeinige Familienmitglied am liebsten auch genau das haben, was bei seinen Menschen auf den Tisch kommt. Mit großen Hundeaugen betteln sie so lange darum, bis man ihnen (meist mit einem schlechten Gewissen) endlich etwas vom Tisch abgibt. Mit dem schlechten Gewissen können Sie von nun Schluss machen, denn wir zeigen Ihnen, welche pflanzlichen Lebensmittel Sie auch Ihrem Vierbeiner bedenkenlos verfüttern dürfen.

Auf Instagram hat Liz Lang (@pearl.the.golden.girl) knapp 200.000 Follower, die ihre Tipps und Tricks für einen abwechslungsreichen Alltag mit Hunden schätzen. In einer informativen Reihe von Beiträgen stellt Liz bunte Obst- und Gemüsesorten vor, die Herrchen und Frauchen auch mit ihrem Liebling teilen dürfen. Landtiere.de hat sich die Videos angeschaut und informiert darüber.