Katze bringt ganzes Fuchsrudel zum Essen mit – aber nicht jeder ist davon begeistert

Ein Rudel Füchse auf einer Terrasse entzückt aktuell unzählige TikTok-User – dass die Wildtiere auch gefüttert werden, bringt aber zahlreiche Nutzer auf die Palme.

Wer ein mit hohen Chancen viral gehendes Social-Media-Video produzieren möchte, hat verschiedenste Ansatzpunkte. Nahezu ein Garant für Klicks sind beispielsweise Katzen, die putzige Dinge tun. Doch auch Füchse (die immer häufiger auch in Städten unterwegs sind) scheinen gut zu funktionieren – ganz speziell in Kombination mit Katzen, wie nun ein viraler TikTok-Clip zeigt. In dem Video wartet ein ganzes Rudel Füchse gemeinsam mit Katzen vor einer Terrassentür. Während die Katzen nur hereingelassen werden wollen, warten die Füchse offenbar auf Futter – und bekommen auch welches. Die einen finden die Aktion lieb und hilfreich, andere ganz und gar nicht.

„So was von bescheuert“: Fütterungs-Aktion für Füchse spaltet die TikTok-Gemeinde

Fast eine Million Likes und knapp zehntausend Kommentare – das ist in der Welt von TikTok dann doch schon einiges. Tatsächlich ist der Clip, den eine Nutzerin namens „shazzababie“ dort hochgeladen hat (weiter unten zu finden) im Grunde ziemlich drollig. Zu sehen sind zwei Katzen (bei denen man beim Streicheln viele Fehler machen kann), die vor einiger Terrassentür warten und sofort ins Haus flitzen, sobald sich die Tür öffnet. Viel mehr begeistert die Internet-Gemeinde allerdings die Rasselbande im Hintergrund: Dort wartet nämlich ein ganzes Rudel Füchse – ganz offensichtlich auf eine Mahlzeit.

Fütterungs-Aktion für Füchse spaltet die TikTok-Gemeinde: „Wildtiere zu füttern ist nicht süß, es ist dumm.“

Keine Frage: Die Fuchs-Truppe sieht natürlich niedlich aus, besonders wenn die Tiere ihre Köpfe schief legen und herzerwärmend in die Kamera gucken. Wie es aussieht, erregen sie damit auch das Mitleid der Filmerin. Denn sogleich fliegt Futter in Richtung der Füchse. Um was es sich dabei genau handelt, ist nicht klar ersichtlich. Vermutlich handelt es sich aber um eine Art von Teigtaschen. Damit werden die Wildtiere versorgt. Nachdem sich jeder ein Stück geschnappt hat, zischen alle schnell davon. Unter dem Clip haben sich inzwischen zahlreiche Kommentare angesammelt, die die Füchse „süß“ finden und die Fütterungs-Aktion toll. Doch viele sehen es komplett anders:

„Wildtiere zu füttern ist nicht süß, es ist dumm.“

„Ein ganzes Rudel Füchse, das jetzt nicht mehr weiß, wie man jagt.“

„Das ist so was von bescheuert … Wenn sie hungrig werden, weil du nicht da bist, was glaubst du, werden sie dann fressen?“

„Ich denke, dass die Fütterung von Wildtieren auf lange Sicht nur Probleme verursacht.“

„Mach‘ sie nicht von deinem Essen abhängig.“

Fütterungs-Aktion für Füchse spaltet die TikTok-Gemeinde: „Du bringst sie um“

Ganz davon abgesehen, dass viele es generell für falsch halten, Wildtiere zu füttern, sind andere davon überzeugt, dass auch die Art des Futters definitiv die falsche für Füchse ist:

„Vielleicht solltest du sie mit etwas Gesünderem füttern.“

„Diese Füchse sollten kein Brot essen – das ist eine schlechte Idee. Gib ihnen rohes Hühnchen. Sie brauchen Vitamine aus Fleisch, nicht aus Brot. Du bringst sie um.“