Freundschaft zwischen Mini-Kuh und Ente lässt Herzen schmelzen – Video geht viral

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Die ungewöhnliche Freundschaft zwischen einer Mini-Kuh und einer Ente erobert die Herzen der TikTok-User im Sturm. Sie sind aber auch einfach zu süß.

Was für ein niedliches Paar – Mini-Highland Milkshake und Ente Dumplin erobern mit ihrer Freundschaft die sozialen Medien. Unter dem TikTok-Account brehillboyette posten die Besitzer unzählige Videos der beiden Kumpels. Ein Clip hat es der Community besonders angetan. Der, indem beide ein ausgiebiges Bad im Teich genießen.

Gute Freunde: Zwei Tiere halten zusammen wie Pech und Schwefel

Die beiden Freunde verbringen den Tag am liebsten gemeinsam und sind auch sonst unzertrennlich. Will der eine baden, folgt ihm der andere auf Schritt und Tritt. Dumm nur, wenn der eine ohne den anderen so gar nicht hören will. Besonders wenn ein Gewitter aufzieht und Herrchen möchte, dass beide in den sicheren und eingezäunten Garten zurückkehren. Und so wird Mini-Highland Milkshake immer wieder dazu aufgefordert, den Teich zu verlassen. Doch der denkt nicht daran. Im Hintergrund hört man es bereits bedrohlich donnern, trotzdem bewegt sich das Mini-Rind keinen Fleck von der Stelle.

Zehn ungewöhnliche Tiere – sind die wirklich echt? Fotostrecke ansehen

Doch zu guter Letzt schafft es das Herrchen doch noch, den Vierbeiner zu motivieren und Milkshake steigt im Schlepptau mit Dumplin aus dem Wasser. Vermutlich war das Lockmittel Futter der ausschlaggebende Punkt.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Die Fans können gar nicht genug von den beiden bekommen

In den sozialen Medien kommt das Video enorm gut an. Genau wie eine blinde Kuh, die es liebt, mit ihrem Menschen zu kuscheln. Mittlerweile hat der Clip bereits 13 Millionen Aufrufe und rund 2,8 Millionen Likes erzielt. Und auch die Kommentare sprechen für sich. Hier eine Auswahl:

„Die Ente hat eine emotionale Begleit-Kuh.“ 🦆😍🥰

„Ich sehe keine Kuh, ich sehe nur zwei Enten.“ 🦆 🦆 🦆 🦆

„Dieser Blick, der sagt ‚Hey, hast du gehört, was ich sage‘.“ 😍

„Die Kuh denkt, dass sie eine Ente ist.“ 🥰

„Das ist wahre Freundschaft zwischen den beiden.“ 😂

„Ich liebe es, dass die Ente eine Kuh als Freund hat.“ 🥰