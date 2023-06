„Er brauchte einen Kumpel“ – Freundschaft zwischen Babykatze und Hund geht ans Herz

Von: Sophie Kluß

Teilen

Hund und Katze vertragen sich nicht – sagt man. Golden Retriever Lincoln und Baby-Kater Charlie beweisen das Gegenteil. Und ihre gemeinsame Geschichte hat gerade erst begonnen.

Ob ein Reh, das sich jährlich mit einem Hund trifft, ein Affe, der mit einer Katze schmust oder sogar eine Kuh, die am liebsten mit ihrer Katzen-Freundin kuschelt: Ungewöhnliche Tierfreundschaften faszinieren uns immer wieder.

Auch die ungleichen besten Kumpels Lincoln und Charlie lassen mit ihrer Freundschaft aktuell die Herzen der TikTok-User schmelzen. Über eine Million Klicks und fast 140.000 Likes hat das Video vom Beginn der unwahrscheinlichen Freundschaft zwischen Hund und Katze auf dem Social-Media-Kanal von Besitzerin Kate Sherwood (@lincolnandcharlie) bereits bekommen:

Wie das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek von Besitzerin Kate erfahren hat, fand sie Babykatze Charlie auf einer Tieradoptions-Website: „Ich bin auf Charlies süßes Gesicht gestoßen und habe mich sofort beworben“, erzählt die stolze Katzenmama. Um Goldie Lincoln nicht auszuschließen, sollte er von Anfang an in die Adoption einbezogen werden. Also beschloss sie gemeinsam mit ihrem Partner, den Golden Retriever zu Charlies Abholung mitzunehmen.

Erste Momente des Kennenlernes von Golden Retriever und Katze sind herzerwärmend

Bereits während der zweistündigen Rückfahrt ist Lincoln angesichts des miauenden Kätzchens, das Kate und ihr Partner gerade adoptiert haben, ganz nervös. Neugierig beschnuppert er die Transportbox und legt seine Nase sanft auf das ängstliche, schwarz-weiße Fellknäuel. Seiner Farbe verdankt der monochrome Charlie im Übrigen auch seinen niedlichen Namen: Er sei nach Charlie Chaplin benannt, verrät Besitzerin Kate auf TikTok.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Zu Hause angekommen überkommt den Rüden der Übermut: Vor lauter Spieltrieb verschreckt die große Fellnase das winzige Kätzchen so sehr, dass Charlie unter das Sofa flüchtet, um sich in Sicherheit zu bringen. Ungeduldig bellt der verspielte Goldie, nachdem Kate den ängstlichen Charlie unter dem Sofa heraus retten konnte, als würde er sagen wollen „Jetzt sei doch nicht so, ich möchte nur mit dem süßen Neuankömmling spielen.“

Gemeinsam zu Hause: Babykatze Charlie und Golden Retriever Lincoln werden Freunde

Doch der gefährliche Schein trügt: Schnell werden die beiden Vierbeiner unzertrennliche Freunde. „Lincoln war von Anfang an so neugierig und sanft zu ihm, und nachdem er Charlie ein paar Tage lang bewiesen hatte, dass er keine Gefahr ist, begannen sie miteinander zu spielen und zu kuscheln“, berichtet die US-Amerikanerin über die Anfänge der ungewöhnlichen Freundschaft. Auch als Tiermama Kate nicht mehr dazwischen ging, verhielt sich der Rüde liebevoll, wie sie auf TikTok schreibt: „Er war sehr sanft und lieb zu ihm, sobald ich aufhörte, mich einzumischen.“

Schnell taut auch der Baby-Kater auf und geht tapfer auf seinen großen Bruder zu. Gemeinsam wird gespielt, geschmust und geschlafen.

„Sie sind wie Brüder“, erzählt Sherwood dem amerikanischen Magazin. „Charlie ist mit Lincoln aufgewachsen, also verhält er sich irgendwie wie er und denkt, er sei ein Hund. Ich habe noch nie einen Hund und eine Katze gesehen, die sich so nahestehen. Es ist wirklich süß!“

Vertragen sich Hund und Katze wirklich nicht? Laut einer Studie der italienischen Università degli Studi in Perugia aus dem Jahr 2020, in der Tierbesitzer befragt wurden, die sowohl Hund als auch Katze besaßen, spielt der Großteil der artfremden Haustiere miteinander – gemeinsames Schlafen inklusive. Eine natürliche Feindschaft zwischen den beiden Tierarten bestünde demnach nicht, wie Zeit Online berichtet. Lediglich ein niedliches Detail konnte bestätigt werden: Während die Hunde ihre Geschwisterkatzen öfter ablecken, ignorieren die divenhaften Samtpfoten ihre Hunde-Mitbewohner häufiger.

Inzwischen sind die beiden Fellnasen unzertrennlich und erleben ihren Alltag nur noch gemeinsam: „Sie laufen jeden Morgen mit mir nach unten, um ein Leckerli zu bekommen, und wenn Charlie Glück hat, setze ich ihn in sein Geschirr, und er darf mit Lincoln nach draußen gehen, um die Eichhörnchen zu beobachten“, sagt Besitzerin Kate. „Dann gehen wir nach oben in ihr Spielzimmer und ich spiele eine Weile mit den beiden.“

Die User sind angesichts der einzigartigen Tierliebe von den Socken und äußern ihre Gefühle in den Kommentaren:

„Das ist jetzt sein Kätzchen. 🥰🥰🥰“

„Jeder Goldjunge braucht ein Kätzchen. 🥹🥹“

„Er sieht am Ende so stolz aus 😂😄.“

„Er wollte nur, dass sein Kätzchen ihn liebt, weil er sich auf Anhieb verliebt hat. 😍 Komm, Kätzchen! Spielzeit!“

„Golden Retriever sind die fürsorglichsten. 🥰“

Welcher Hund passt zu mir? Zehn Hunderassen, die gerne mit Ihnen kuscheln Fotostrecke ansehen

Kein Wunder, dass der Golden Retriever so gut mit Katzen kann: „Wir hatten eine andere Katze, von der wir im September 2021 erfuhren, dass sie im Alter von nur 7 Jahren Magenkrebs hatte“, erzählte Kate Sherwood dem US-Magazin. „Er starb einen Monat später. Ich war untröstlich.“ Erst in Kater Charlie fand Lincoln schließlich einen neuen Spielkameraden.

Auf ihrem TikTok-Kanal hält Kate die Fans der beiden tierischen Mitbewohner über die ungewöhnliche Liebesgeschichte auf dem Laufenden.