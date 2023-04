Schaf mit Hobby: Trampolin-Hüpfen macht ihm richtig Spaß – „Alle Tiere lieben es, sich wieder jung zu fühlen“

Freude am Springen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Juliane Gutmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sie grasen, ruhen sich aus oder fressen: Schafe zu beobachten, würde viele als eher weniger spannend beschreiben. Doch es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel ein Trampolin-springendes Schäfchen.

Wir zählen Schäfchen im Schlaf, backen Osterlämmer oder kaufen Kleidung aus Schafwolle. Viele zählen Lämmer und Schafe auch zu ihren Lieblingstieren. Die Herdentiere sind seit Jahrhunderten wichtig für den Menschen. Nicht nur wegen ihrer Wolle oder dem Fleisch. Sie „mähen“ an Dämmen oder zwischen Solaranlagen auch als Nutztiere das Gras. Auch die Lüneburger Heide würde, so wie sie ist, nicht existieren, wenn nicht 9.000 Heidschnucken in 13 Herden an 365 Tagen im Jahr durch die Heideflächen der Lüneburger Heide streichen würden, so eine Information auf der Website der Lüneburger Heide. Denn als natürliche Gärtner sorgen Schafe dafür, dass das biologische Gleichgewicht dort erhalten bleibt.

Doch Schafe sind weit mehr als Nutztiere. Wer mit ihnen groß geworden ist, sich beruflich viel mit den Tieren beschäftigt oder einfach nur Schaf-Fan ist, weiß: Sie sind keinesfalls alle gleich, sondern haben ihre Eigenheiten, Witz und Lieblingsbeschäftigungen. Auch an recht menschlichen Hobbys finden manche Schafe Gefallen, wie ein Instagram-Video beweist.

Schaf hört nicht mehr auf, auf einem Trampolin herumzuspringen

Ein Schaf, das sichtlich Spaß am Trampolinspringen hat: Ein Video auf dem Instagram-Kanal „animalsabove“ zeigt ein besonders aktives Schäfchen. Es springt immer wieder auf einem Trampolin in die Höhe – und will gar nicht mehr damit aufhören. Ein kleines Kind beobachtet es und springt solidarisch mit.

Immer wieder scharrt das Schaf mit den Hufen auf dem Trampolin und springt sodann wieder in die Höhe.

„Wie Menschen fühlen sie all die Emotionen, Glück, Vergnügen“ – Instagram-User sind verzückt

+ Schafe hätten Hobbys, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben würden. Das lässt ein Instagram-Clip vermuten. © Sergei Malgavko/Imago

Wo sich das süße Schauspiel zugetragen hat, ist leider nicht bekannt. Auch, ob das Schaf regelmäßig zum Trampolin zurückkehrt, um darauf herumzuhüpfen, bleibt ein Geheimnis. Ein Instagram-Hit ist das Schäfchen aber in jedem Fall: Knapp 392.000 Mal wurde das Video bereits mit „Gefällt mir“ markiert.

Elf Tierbaby-Bilder, die Ihr Herz höher schlagen lassen Schottische Hochlandrinder gelten als älteste registrierte Viehrasse und stammen eigentlich aus dem rauen Schottland. Wohl auch deshalb sieht man sie immer häufiger auf deutschen Weiden, wo sie ganzjährig draußen stehen können. Schon die Kälbchen sind mit ihrem wuscheligen Fell bestens vor Kälte, Wind und Wetter geschützt. (Symbolbild) © M. van Duijn/Imago Einzelne Rehkitze zu sehen, ist gerade in ihren ersten drei bis vier Lebenswochen nicht ungewöhnlich. Erst danach begleiten die jungen Tiere ihre Mutter. Bis dahin liegen sie in Mulden auf Feldern oder im Wald. Von März bis September sollte man deshalb seinen Hund nicht frei im Wald stromern lassen. Als Mensch muss man ebenfalls nicht sofort eingreifen, wenn man ein verlassenes Kitz findet. In der Regel sammelt das Muttertier ihr Junges wieder ein. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago Sie sehen aus, als könnten sie kein Wässerchen trüben. Waschbären, egal in welchem Alter, sind aber vor allem eines: neugierig. Man trifft sie besonders häufig in städtischen Siedlungen, wo sie in der Dämmerung oder Nacht Mülltonnen inspizieren oder Freigängerkatzen das Futter stibitzen. Außerdem können sie für viel Chaos beispielsweise im Schuppen oder auf dem Dachboden sorgen. Aber sollte das überraschen? Immerhin tragen schon die Jungen schwarze Augenmasken, um unerkannt zu bleiben. (Symbolbild) © EEI_Tony/IMago Eichhörnchen sind das ganze Jahr bei uns zu sehen, die ersten Jungtiere gibt es dann ab etwa Mai. Und während schon die ausgewachsenen Tiere für Entzücken sorgen, möchte man die Jungtiere einfach nur beschützen. Wohl auch deshalb werden zahlreiche Eichhörnchen-Babys jedes Jahr per Hand aufgezogen und hochgepäppelt. Vielleicht sind die Jungtiere aus ihrem Kobel gefallen oder bei den ersten Kletterversuchen aus dem Geäst gestürzt. (Symbolbild) © Matthias Krüttgen/Imago Lamm rennt auf verschneiter Wiese. Nach rechts, nach links, Haken schlagen – Lämmchen sind schon kurz nach der Geburt so fit, dass sie eigentlich nur rennen möchten. Na gut, erst kommt die Mahlzeit bei Mama, bei der das Schwänzchen dann ganz aufgeregt hin und her zuckt. Nach dem Toben kommt das Nickerchen. Einige Lämmer werden auch dann geboren, wenn noch Schnee liegt. In der Regel frieren sie aber nicht, der dichten Wolle sei Dank. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago Baby Kaninchen in grau Kurze Öhrchen, zitterndes Näschen und rundum einfach nur süß – Baby-Häschen (und ihre ausgewachsenen Vertreter) gehören zu den beliebtesten Heimtieren der Deutschen. Die Nager sollten zwar nicht alleine gehalten werden und sind auch keine Kuscheltiere, können mit Geduld aber durchaus Tricks lernen. (Symbolbild) © CSP_hasrullnizam/Imago Kitten spielt mit Schnur. Raubtiere im Mini-Körper: Kitten sind neugierig und spielen am liebsten mit allem und jedem. In den ersten Monaten können sie leicht an Hunde und andere Tiere gewöhnt werden und auch das Katzenklo zu benutzen lernen sie in der Regel eigenständig bzw. von der Mutter. Die Augenfarbe ist bei Kitten, wie auch bei den meisten anderen Säugetieren, erst blau und verändert sich noch. (Symbolbild) © Juan Alberto Ruiz/Imgao Zwei Entenküken Ihr leises Fiepen und das beruhigende Schnattern von Mama Ente ist im Frühling an zahlreichen Gewässern Deutschlands zu hören. In Reih und Glied schwimmen sie dem Muttertier hinterher und verstecken sich gemeinsam unter Büschen am Ufer, sobald Gefahr droht. Erstaunlich: Auch wenn das Federkleid der Küken so flauschig aussieht: Es ist so wasserfest, dass sie schon am Tag nach dem Schlüpfen spätestens im Wasser sind. (Symbolbild) © hecke/Imago Zwei schlafende Retriever-Welpen- Der erste Ausflug in den Garten war wohl besonders aufregend: Im Schlaf verarbeiten Welpen ihre Eindrücke am besten. Sie öffnen ihre Augen mit etwa zehn bis 14 Tagen und mit etwa vier Wochen wird die Welt außerhalb der Wurfkiste richtig entdeckt. Stubenrein sind die Kleinen jetzt aber noch nicht, da muss noch einiges an Training investiert werden. (Symbolbild) © Christian Zappel/IMago Stute und Fohlen auf einer Weide. Schaut man ganz genau hin, sind die Beine der Fohlen gar nicht so viel kürzer als die der erwachsenen Pferde. Wohl auch deshalb sieht es immer ein wenig staksig aus, wenn die jungen Tiere über Weide und Koppel tollen. Lächeln müssen Beobachter bei dem Gerenne aber regelmäßig. (Symbolbild) © Justus de Cuveland/Imago Ein schwarzrosa Ferkel Schweine gibt es in verschiedenen Größen und Farben. Einige der älteren Rassen sind zum Beispiel Bunte Bentheimer oder das Deutsche Sattelschwein. Sie sieht man oft in Tierparks oder Museumsdörfern. Ferkel haben dabei aber, unabhängig von der Rasse, eines gemeinsam: Sie sind zuckersüß – und wirken immer ein bisschen, als würden sie auf Zehenspitzen gehen. (Symbolbild) © MBerg/Imago

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Die Trampolin-Aktion des Schafs verzaubert die Instagram-User. Unter dem Video kommentieren Sie:

Ich weiß nicht warum, aber ich habe auf einen Rückwärtssalto gewartet.

Wie Menschen fühlen sie all die Emotionen, Glück, Vergnügen, Trauer und Angst – so bitte esst sie nicht 🙏

Alle Tiere lieben es, sich wieder jung zu fühlen 😍

Freunde, nicht Essen ❤️

Pure Liebe!!!! Jede lebende Kreatur braucht ein Leben voller Freude und Glück ❤️

Noch nicht genug von süßen Tieren? Dann sind die Fotostrecken „Zehn süße Welpenfotos, die Ihren Tag ein wenig besser machen“ und „Elf süße Katzenbabys, die Ihr Herz heute schmelzen lassen“.

Rubriklistenbild: © Instagram/animalsabove