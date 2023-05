Rottweiler auf Kuschelkurs: Hund fordert Frauchen zum Bürsten auf – TikTok-Video begeistert

Von: Sina Lück

Rottweiler Blake liebt es, von Frauchen gebürstet zu werden. Wie er seine täglichen Kuscheleinheiten einfordert, bringt die TikTok-Community zum Schmunzeln.

Wer denkt, Rottweiler seien nicht kuschelbedürftig, der irrt. Entgegen ihres Rufs als „gefährliche Rasse“ haben gut sozialisierte und richtig erzogene Hunde eine ruhige, besonnene und oftmals auch lustige Seite. Das beweist Rottweiler Blake in Perfektion. Mit seiner liebevollen Art wickelt er nicht nur sein Frauchen, sondern auch Millionen Menschen im Netz um den Finger.

Rottweiler auf Kuschelkurs: Hund fordert Frauchen zum Bürsten auf – Video begeistert

Rottweiler Blake fordert sein Frauchen regelmäßig zum Bürsten auf. (Symbolbild) © Wirestock/Imago

Gemeinsam mit ihrem Partner lebt die 23-jährige Touri Holmes im US-Bundesstaat New Jersey. Kurz bevor die Corona-Pandemie ausbrach, zogen sie zusammen. „Als wir in unserer leeren Wohnung saßen, hatten wir das Gefühl, dass uns etwas fehlt“, berichtet sie gegenüber Newsweek. Auf der Website des „Baltimore Animal Rescue and Care Shelter“ (BARCS) entdeckten sie schließlich Rottweiler Blake und verliebten sich sofort in den Hund. Nach einem Besichtigungstermin stand fest: Blake wird Teil der Familie.

Mit viel Liebe und Geduld päppelten Touri Holmes und ihr Partner Tarik Johnson den abgemagerten Hund wieder auf. Seitdem bereichert Blake das Leben des Paars um ein Vielfaches. Und sorgt dafür, dass Frauchen immer was zu tun hat. Denn der mittlerweile dreijährige Rottweiler besteht auf seine täglichen Kuscheleinheiten.

Rottweiler auf Kuschelkurs: Blake liegt genüsslich auf dem Rücken

Wie er Touri Holmes dazu auffordert, hält die Besitzerin in einem TikTok-Video fest, das sie anschließend auf ihrem Kanal chopfromgta teilt. Mit einer Bürste im Maul steht Blake im Wohnzimmer. Als er diese demonstrativ auf den Boden fallen lässt, steht in seinem Blick buchstäblich geschrieben: „Bürste mich!“ Und weil Holmes ihrem geliebten Hund keinen Wunsch ausschlagen kann, bürstet sie ihm ausgiebig den Bauch, während der Vierbeiner auf dem Rücken liegt. Das scheint Blake so zu genießen, dass er genüsslich dabei grunzt. Übrigens ein Verhalten, das zeigt, wie sehr Ihr Hund Ihnen vertraut.

Rottweiler auf Kuschelkurs – TikTok-Fans sind amüsiert

Rund 2,8 Millionen Aufrufe und mehr als 384.000 Likes zeigen eindeutig: Die TikTok-Fans feiern das Video des Rottweilers, der gar nicht genug von Frauchens Streicheleinheiten bekommen kann. Amüsiert kommentieren sie:

„Verwöhnt 😂“

„Dieses Schnurren!!! ❤️🐾“

„Wie süß 😁😁😁😁😁🥰🥰🥰🥰“

😂😂😂😂😅😅😅😅 diese glücklichen Geräusche, awww 🥰🥰🥰🥰🥰“

„Wie er die Zunge beim Grummeln herausstreckt. 😂❤️“

„Ich benötige eine Dienstleistung. Jetzt. 😂“

„Sie sind so stimmgewaltig, meine ist genauso. 😂“

„Wie er das fallen ließ. 😂“

„Wie ein kleines Baby.“