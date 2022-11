„Katze seit 17 Jahren bei uns“ – Frau schreibt herzergreifenden Brief ans Tierheim

Von: Jasmin Farah

imago0163456347h.jpg © Tanya Yatsenko/Imago

Eine Frau und ihr Sohn verlieben sich sofort in eine schwerkranke Katze. Trotz der Prognosen im Tierheim geht es ihr immer besser und besser. Jahre später schreibt die Familie einen Dankesbrief.

Katze „Elsa“ hatte Glück im Unglück: Sie war eine Fellnase, die niemand wollte. Sie landet schließlich im Tierheim Köln-Dellbrück, wo allerdings Mitarbeiter keine große Zukunft für sie sehen. Denn Elsa ist schwerkrank: Sie leidet an starken Durchfällen, zudem erhält sie Spezialfutter und ist Dauergast beim Tierarzt. Doch eines Tages kommt eine Frau und ihr zweijähriger Sohn ins Tierheim, sie wollen eine Katze adoptieren.

Als das Mutter-Sohn-Gespann Elsa erblickt, ist es sofort um sie geschehen, weiß landtiere.de.

17 Jahre später erhält das Tierheim einen Brief der besagten Dame, der so rührend ist, dass das Heim ihn auf seiner Facebookseite mit seinen vielen Fans teilt. „Wie Ihr Euch vorstellen könnt, gibt es keine schönere Post als ‚Glücklich Vermittelt-Post‘“, heißt es. Als die Mitarbeiter den Brief erhalten haben, hätten sie „richtig Gänsehaut“ bekommen. Denn im Brief schildert die Mutter, dass Elsa sich wie durch ein Wunder erholt hätte.