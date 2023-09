„8 Leben übrig“ – Frau findet Nachbarskatze lebend, nachdem sie sie beerdigt hatte

Eine Katze wird vom Auto überfahren und beerdigt – so tragisch die Geschichte ist, so alltäglich ist sie leider. Eine ungewöhnliche Wendung nimmt der Schicksalsschlag einer TikTok-Userin.

Sie muss an einen schlechten Scherz glauben, als sie die Katze ihrer Nachbarn lebendig und putzmunter auf einem Feldweg sitzend vorfindet. Kater Patrick putzt sich und miaut zur Begrüßung freundlich. Nicht ungewöhnlich, mögen sich viele auf den ersten Blick denken. Schnell klärt TikTok-Userin @khovi9096 auf, was es mit ihrem viralen Video auf sich hat: „Ich habe diese Katze heute Morgen begraben!“

„Patrick, ich dachte, du wärst tot“, setzt die Katzenfreundin ihren geschockten Monolog fort, während sie sich der Samtpfote nähert. „Ich dachte, du wärst von einem Auto angefahren worden und gestorben.“ Sichtlich unbeeindruckt von seinem angeblichen Tod rollt sich Patrick auf dem Boden und freut sich darüber, seine Nachbarin zu sehen.

Dann fällt der jungen Frau ein, dass die Geschichte mit Patricks Überleben noch nicht zu Ende ist: „Wen habe ich begraben? Was ist hier los?“, fragt sie. Patrick, der unverletzte Kater im schwarz-weißen Pelzmantel, antwortet unschuldig mit einem einfachen „Miau!“ In der Bildunterschrift verweist @khovi9096 auf den Autoren Stephen King und schreibt: „Was in Stephen Kings Namen ist hier los und wer liegt unter meinem Pfirsichbaum begraben?“ Der US-amerikanische Schriftsteller ist vor allem für seine Horrorromane berühmt.

User befeuern Mythos – „Du musst vergessen haben, dass Katzen neun Leben haben“

Unter dem Beitrag weisen einige User in den Kommentaren darauf hin, dass Kater Patrick wahrscheinlich eines seiner neun Leben verbraucht hat und damit nun nur noch acht übrig hat. Das Sprichwort, das in zahlreichen Kulturen auf der Welt verbreitet ist, stammt ursprünglich aus dem alten Ägypten. Weitere unterhaltsame Kommentare finden Sie hier:

„Die Großmutter meiner Frau hat das Gleiche getan. Ich erzählte es gerade meiner Frau, als die Katze auftauchte. 😂“

„‚Wen habe ich begraben?‘ und die Katze so ‚Offensichtlich nicht mich.‘“

„Wir hatten eine Katze, die unter den gleichen Umständen ‚starb‘. Mein Vater hat sie begraben, und sie ist zu ihrer eigenen Beerdigung gelaufen. Ihr Name war Indiana Jones. 😂“

„Es handelt sich offensichtlich um eine Störung im Verteilungssystem für Katzen. 😂“

„Meine Katze Pinto ist ‚gestorben‘, als sie 5 Jahre alt war. Wir haben sie begraben und sie kommt 20 Minuten später zum Abendessen herein. Sie ist jetzt 20 und der bestaussehende Zombie. 😂“

Mehr als 8,7 Millionen Nutzer haben sich die „plötzliche Wendung“ in der Geschichte der toten Katze bereits angesehen. Davon haben knapp 950.000 Menschen mit einem Herz reagiert.