Staunen auf dem Fußballfeld: Koala-Mama macht mit Baby den Flitzer

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Bei einem Fußballspiel in Australien ertönte bereits der Anpfiff. Dann sorgt eine Koala-Mama für eine überraschende Unterbrechung.

Ein Fußballspiel beim Raceview Soccer Club an der Ostküste Australiens in der Nähe von Brisbane wird allen Beteiligten wohl lange in Erinnerung bleiben. Denn ein Koala überraschte die Zuschauer und stahl den Spielern die Show. Auf der Durchreise war das Wildtier allerdings nicht alleine. Es war ein Muttertier, das ihr Junges mit dabei hatte. In einem auf Twitter kursierenden Video ist das Kleine jedoch kaum zu erkennen.

Seltener Besuch auf dem Fußballfeld: Koala mit Baby auf der Durchreise

Koalas sind in Australien beheimatet, aber auf einem Fußballfeld sind sie auch dort eher seltene Gäste. © Anka Agency International/Imago

Die Anwesenheit der in Australien beheimateten Tiere brachte nicht nur die Spieler zum Schmunzeln, sondern sorgte auch für Unterhaltung bei den anwesenden Zuschauern. Schließlich ist ihr Beisein bei einem Fußballspiel eher eine Seltenheit. In dem Twitter-Clip von Billy Diehm ist zu sehen, wie die Koala-Mama mit ihrem Jungen, das auf ihrem Rücken klammert, gelassen über das Spielfeld marschiert.

Als sie eine kurze Pause einlegt, nähert sich ein Spieler behutsam, woraufhin das Muttertier die Flucht ergreift. Auch wenn es nur ein kurzer Besuch war, wird er womöglich unvergessen bleiben. In Erinnerung wird vielen wohl auch der Besuch von Pferden auf einem Fußballplatz bleiben. Auf Twitter wurde der Clip bereit über 39.000 Mal angesehen.

Begegnung bleibt wohl unvergessen – doch Koalas sind gefährdet und stehen auf der Roten Liste

Wildlebende Koalas kommen heute noch in den australischen Bundesstaaten Queensland, New South Wales, Victoria und South Australia vor, heißt es auf der Homepage der „Australian Koala Foundation“. In diesem relativ großen Verbreitungsgebiet leben heute viele der Tiere in kleinen, zerstückelten, oft weit abgelegenen und von anderen Populationen isolierten Gebieten. Viele dieser Koalas befinden sich in ernsthafter Bedrohung. Denn vor allem durch die Zerstörung ihres Lebensraums sind sie in Gefahr. Einen wertvollen Job beim Schutz der Koalas leistet Koala-Spürhund „Bear“, lesen Sie hier seine Geschichte.