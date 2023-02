Dramatische Fuchsrettung: Feuerwehr hilft in letzter Sekunde

Von: Lara-Sabrina Kiehl

In München gerät ein Fuchs in eine lebensgefährliche Situation. Sein Leben hängt am seidenen Faden, doch die Rettung kommt gerade noch rechtzeitig.

Mit dieser gemeinen Falle hat der Fuchs nicht gerechnet, als er die Treppe hinauf schleicht. Um ein Haar hat er dort nämlich fast sein Leben verloren. Doch der Notruf, dass ein Fuchs im Treppengeländer feststeckt, erreicht die Feuerwehr München gerade noch zur rechten Zeit.

Als die Rettungskräfte eintreffen, steht die Mannschaft vor dem Treppenaufgang und sieht einen regungslosen Fuchs kopfüber am Geländer einer Feuertreppe hängen. Sein linkes Hinterbein steckt fest. Für den Fuchs eine ausweglose Situation, aus der er sich von alleine nicht mehr befreien kann. Ein Fuchswelpe bittet eine Familie um Hilfe.

Obwohl es bereits den Anschein macht, als käme jede Hilfe zu spät und das Wildtier schon tot sei, greift die Feuerwehr ein. Die Hoffnung stirbt schließlich zuletzt und wie sich herausstellt, hat der Fuchs ein richtiges Kämpferherz. Denn als die Helfer den Körper leicht anheben und das Bein entlasten, kommen die Lebensgeister des Tieres prompt wieder zurück. Eine Frau entdeckt auf einmal einen Fuchs in ihrer Wohnung.

Dramatische Fuchsrettung: Tierschutzverein München übernimmt

Kindergartenkinder haben die Rettung interessiert verfolgt. Dass der Fuchs nach kurzer Zeit bereits befreit und vor allem noch am Leben ist, erleichtert alle Beteiligten. Zur weiteren Abklärung des Gesundheitszustandes hat die Feuerwehr den Fuchs an den Tierschutzverein München übergeben. Dort wird sich nun um ihn gekümmert. In Berlin ist ein Fuchs in einen Bus gestiegen.