Faultier-Mama und Baby werden getrennt – Video zeigt rührendes Wiedersehen

Von: Sandra Barbara Furtner

Durch ein Unglück verliert eine Faultiermutter ihr Junges aus den Augen. Doch ein Tierarzt bemerkt die missliche Lage und führt beide wieder zusammen. Das Wiedersehen geht mitten ins Herz.

Manche Tiermütter sind besonders aufopferungsvoll und überschütten ihren Nachwuchs mit Fürsorge und Liebe. Andere Mütter dagegen lesen ihnen gehörig die Leviten. Einige verstoßen die Kleinen und möchten nichts mehr von ihnen wissen. Vor allem bei jungen Säugetieren, die zum ersten Mal Nachwuchs bekommen, kann dies vorkommen – sie müssen die Muttergefühle erst entwickeln. Und manche Tiere nehmen sogar den Nachwuchs artfremder Vierbeiner unter ihre Fittiche. Bei einer Faultiermutter aus Bolivien hingehen, ist die innige Liebe zu ihrem Baby ganz offensichtlich. Dies zeigt ein Video, das in den sozialen Medien gerade viral geht.

Faultier-Mama und Baby verlieren sich auf der Flucht aus den Augen

Auch wenn der Clip wohl bereits im September 22 entstanden ist, verliert er zum Ende nichts an seiner Herzlichkeit. Denn anfangs scheint die Situation fast ausweglos. Zu der Zeit wüten Buschbrände am Rande von Trinidad, einer Kleinstadt in Bolivien. Um dem Feuer zu entkommen, fliehen die meisten der dort lebenden Tiere in Richtung Stadt. Unter ihnen eine Faultiermutter mit ihrem Baby. Doch bei der Flucht muss wohl irgendetwas schiefgegangen sein. Denn aufgefunden wurde nur das Kleine, das hilflos auf der Straße lag. Aufmerksame Passanten informierten den dort ansässigen Tierarzt Marco Antonio Greminger.

Glücklicherweise konnte Greminger etwa 100 Meter vom Fundort des Babys entfernt die Mutter ausfindig machen. Sie hielt sich in einem Baum versteckt. Irgendwie schaffte er es, die beiden zusammenzuführen. Der Moment, wo die Mutter ihr Junges erkennt und voller Hingabe in die Arme schließt, rührt zu Tränen. Auch der Tierarzt selbst ist von soviel Zuneigung angetan und schreibt dazu: „Das Herz einer Mutter ist der schönste Ort für ein Kind. Im ganzen Universum gibt es nur ein einziges Herz wie dieses.“

In der Tierklinik werden Mutter und Kind gründlich untersucht und anschließend wieder entlassen

Um sicherzugehen, dass beide Tiere unverletzt sind, bringt er sie vorsorglich in seine Klinik und checkt sie dort gründlich durch. Zur großen Freude aller Beteiligten geht es den beiden sehr gut – sie konnten anschließend wieder in die Wildnis zurückgebracht werden.