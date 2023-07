Familie adoptiert tauben Welpen, ohne es zu wissen – „Unsere Welt hat sich zum Besseren verändert“

Von: Sina Lück

Australian Cattle Dog Kekoa ist noch ein Welpe, als ihn seine Besitzer adoptieren. Erst später wird klar: Der Hund ist taub. Auf TikTok teilen sie ihre Geschichte.

Wenn ein neues Haustier einzieht, ist die Freude riesengroß. Genauso geht es auch einer Familie im US-amerikanischen San Diego. Sie kann es kaum erwarten, Australian Cattle Dog Kekoa zu Hause zu begrüßen. Doch der Alltag mit dem Welpen ist nicht so wie erwartet. Auf TikTok teilt sein Frauchen die rührende Geschichte, die die Menschen im Netz mitten ins Herz trifft.

Tierarzt stellt fest, dass Kekoa nichts hört – „Wir brachten ihm Handsignale bei“

„Er war einfach so ruhig und schien nicht auf unsere Rufe zu reagieren“, erzählt die Besitzerin in dem Video, das sie auf dem TikTok-Kanal kekoaandkaya teilt. „Wir hatten den Verdacht, dass er nicht hören kann. Der Tierarzt bestätigte, dass er taub ist und dass seine ruhige Welt der Grund ist, warum er so sanft ist.“ Die Diagnose stellte die Familie vor eine große Herausforderung: Wie sollten sie den Hund erziehen und ihm Sicherheit im Alltag geben?

Mithilfe eines erfahrenen Hundetrainers führten sie Kekoa an die Kommandos heran. „Wir brachten ihm Handsignale bei“, erinnert sich sein Frauchen an die ersten Schritte der Kommunikation. Außerdem entwickelte die Familie ein besonderes Ritual, um ihren Vierbeiner sanft zu wecken. Und auch beim Gassigehen stehen Hund und Besitzer immer mit Blickkontakt in Verbindung.

Wie merke ich, dass mein Hund taub ist?

Reagiert der Hund schlecht auf akustische Signale, ist das ein offensichtliches Anzeichen dafür, dass das Gehör des Vierbeiners beeinträchtigt ist. Ist der Hund nur teilweise taub, entsteht bei Besitzern schnell der Eindruck, dass er einfach nur stur ist. Ob tatsächlich eine Funktionsstörung vorliegt, kann der Tierarzt mit einem speziellen Test feststellen.

Im Freien stellen fahrende Gegenstände wie beispielweise Autos eine potenzielle Gefahr für taube Hunde dar. Da sie nichts hören können und aus diesem Grund verzögert reagieren, sollten Besitzer sie langsam an die Situation heranführen und sie immer gut im Blick behalten. Auch die Kommunikation mit anderen Hunden kann beeinträchtigt sein.

Familie lernt Lektionen fürs Leben – „Kekoa hat unsere Welt zum Besseren verändert“

Mittlerweile versteht sich die ganze Familie mit dem tierischen Neuzugang blind. Dass das Schicksal sie zusammengeführt hat, ist für sie das größte Glück. „Ich bin stolz darauf, Kekoas Geschichte mit euch allen zu teilen. Ein tauber Hund hat mir und meiner Familie neue Lektionen in Geduld, Liebe, Mitgefühl und Verständnis beigebracht. Kekoa hat unsere Welt wirklich zum Besseren verändert.“ Von dem Video sind die Menschen im Netz so gerührt, dass sie zahlreiche Kommentare hinterlassen. Viele berichten auch von ihren eigenen Erfahrungen.

