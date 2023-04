Drei Fakten, die Sie über Schildkröten noch nicht wussten – vor allem Reptilien-Halter sollten sie kennen

Von: Juliane Gutmann

Teilen

Auch Schildkröten freuen sich über einen Frühlingsspaziergang im Gras – so manche Blume überlebt den Ausflug nicht. © NagyDodo/Imago

Ihr extrem langsamer Stoffwechsel lässt Schildkröten sehr alt werden – doch es gibt noch viel mehr Wissenswertes über die Urtiere.

Mehr zum Thema Schildkröten lieben sanfte Massagen: Drei Fakten, die Sie über die Tiere vielleicht noch nicht wussten

Schildkröte Jonathan ist 190 Jahre alt. Das soll ein historischer Brief und ein Foto beweisen. Demnach lebt er seit 1882 auf der Insel St. Helena vor der Westküste Afrikas. Er gilt als älteste Schildkröte der Welt – und bekam deshalb einen Ehrenplatz im Guinness-Buch der Rekorde. Auch in Hinblick auf ihre Geschichte sind Schildkröten Spitzenreiter: Sie leben bereits seit über 220 Millionen Jahren auf der Erde, wie die Tierschutzorganisation Peta informiert.

Doch nicht jede Schildkröte kann ein solches Alter erreichen, es kommt ganz auf die Art an. So können europäische Landschildkröten bis zu 70 Jahre alt werden, Seychellen-Riesenschildkröten ganze 100 Jahre und Galapagos-Riesenschildkröten bringen es teilweise sogar auf über 200 Jahre – so eine Information des Bayerischen Rundfunks. Eine 2006 im Zoo von Kairo verstorbene Galapagos-Riesenschildkröte soll stolze 270 Jahre alt geworden sein, heißt es weiter.

Der Panzer ist alles andere als taub: Drei Fakten über Schildkröten

Wer sich eine Schildkröte anschaffen will, sollte sich im Fachhandel oder vom Züchter gut beraten lassen. Denn neben dem Höchstlebensalter sollte man auch darüber Bescheid wissen, wie man die Schildkröte so artgerecht wie möglich halten kann – und was ihr guttut und was nicht. Ein paar Fakten, die vielleicht nicht jeder kennt, lesen Sie auf Landtiere.de nach.