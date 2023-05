„Das glaube ich jetzt nicht“: Mann ist verwirrt, als er sieht, wer den Rasen mäht

Von: Sandra Barbara Furtner

Rashawn Miller aus Georgio fährt mit seinem Auto gemütlich durch die Gegend. Dabei entdeckt er etwas, das ihn völlig umhaut.

Hunde vollbringen die erstaunlichsten Dinge. Sie riechen bis zu 100.000-mal besser als wir, sie können viermal so weit hören, und wissen zudem meistens ganz genau, wie wir uns fühlen. Mitunter stellen sie auch die witzigsten Dinge an und bringen uns damit herrlich zum Lachen. Dabei ist ihre diebische Freude unglaublich ansteckend. Dass nun das Mähen eines Rasens auch zu ihren Talenten gehört, ist doch eher ungewöhnlich.

„Das glaube ich jetzt nicht“: Mann ist verwirrt, als er sieht, wer den Rasen mäht

Umso größer dürfte daher auch das Erstauen von Rashawn Miller aus Augusta, im US-Bundesstaat Georgia gewesen sein, als er einen Hund auf einem Rasenmäher erblickt. Aufgeregt bleibt er am Straßenrand stehen, fährt sein Autofenster herunter und sieht sich die Aktion genauer an. Er ruft, aller Vermutung nach, eine Freundin an, um ihr davon zu berichten. Die möchte unbedingt ein Foto sehen, damit sie auch darüber lachen kann. Rashawn knipst jedoch kein Bild, sondern dreht ein Video davon.

„Das glaube ich jetzt nicht“: Video von Hund, der den Rasen mäht, wird zum viralen Hit

Dieses lädt er unter seinem Account MadMax Po auf Facebook hoch und es wird innerhalb kürzester Zeit über 43.000 Mal in den sozialen Medien geteilt. Die Reaktionen überschlagen sich und die Kommentare reichen von völliger Begeisterung bis hin zu kompletter Ungläubigkeit. Hier eine kleine Auswahl:

„Ich dachte, ich habe meinen Verstand verloren.“

„Das ist eine Fernsteuerung.“

„Ganz klar, jemand steuert diese Maschine fern.“

„Wie viel verlangt er dafür?“

„Der muss sich seine Leckerlis verdienen.“