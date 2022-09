Esel trifft Mädchen wieder, das ihn aufgezogen hat – Wiedersehen geht ans Herz

Von: Sandra Barbara Furtner

Rührende Freundschaft: Als ein Esel seine kleine Freundin nach einiger Zeit wieder sieht, zeigt er, wie groß seine Liebe ist und wie sehr er sie vermisst hat

Tiere zeigen Emotionen viel deutlicher und klarer, als wir Menschen. Sie drücken ihre Gefühle auch wesentlich stärker aus – und verwenden dazu unterschiedliche Laute und Körpersignale. Das Beste daran: Ihre Zu- oder Abneigung ist immer echt und niemals gespielt. Der beste Beweis dafür ist ein etwas älteres Video, das die Liebe eines Esels zu einem Mädchen zeigt. Das Wiedersehen der beiden Freunde erobert gerade die sozialen Medien im Sturm, und rührt die Herzen von Millionen von Menschen.

Die Freude über das Wiedersehen ist überwältigend. © TikTok (kingbass1970)

In dem kleinen Mädchen hat der Esel wohl eine Freundin fürs Leben gefunden: Es half dabei, das Haustier groß zu ziehen – so heißt es im Video. Anschließend wurden sie vermutlich später wieder getrennt. Es scheint, als hätten sich die beiden seit Jahren nicht mehr gesehen, doch niemals wirklich vergessen. Denn kaum erblickt der Esel seinen kleinen Lieblings-Menschen, rennt er auf sie zu und wiehert einfach nur herzergreifend. Am Zaun angekommen, überschütten sich beide mit Küssen und herzen sich innig.

Esel trifft Mädchen wieder, dass ihn aufgezogen hat – Video erobert soziale Medien

Das emotionale Video verbreitet sich in den sozialen Medien wie ein Lauffeuer und erobert alleine auf TikTok mit über 10 Millionen Aufrufen die Herzen der Tierliebhaber. Viele hinterlassen einen Kommentar. Anbei eine kleine Auswahl.

„Oh mein Gott, das ist so herzergreifend.“ 🥰🥰🥰

„Wie er schreit.“ 🥺🥺🥺

„Pferde und Esel verwenden ihren Hals. Das war eine Liebes-Umarmung.“ 🥰

„Wo zur Hölle warst du. Ich habe dich sooo vermisst.“

„Oh, das wärmt mein Herz.“ 😍

