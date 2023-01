Es gibt „verschiedene Arten, auf eine Spinne zu reagieren“ – TikToker enthüllt

Von: Sarah Isele

Menschen reagieren, wenn sie einer Spinne begegnen, auf verschiedenen Arten. Von Panikattacken bis zum lieben Natur-Freund ist alles dabei. Lesen Sie hier, wie ein TikToker die bekanntesten zusammenfasst:

Bis auf in der Antarktis sind Spinnen wohl überall anzutreffen. Egal ob im tropischen Regenwald, im verregneten England, Deutschland oder in der Wüste, überall kann einem so ein Achtbeiner begegnen. Alle sind sich wohl einig, dass man in Australien die, mit Abstand, beste Sorte dieser Spezies entdecken kann. So vielfältig die verschiedenen Spinnenarten sind, desto verschieden fallen die Reaktionen der Menschen beim Anblick von ihnen aus.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, welche verschiedenen Reaktionen der TikToker zusammenfasst.

Ein Nutzer des Social Media Portals TikTok hat in einem Kurzvideo die verschiedenen Reaktionen beim Anblick einer Spinne zusammengefasst. Viele können sich in diesem Video wiedererkennen – Welcher Reaktionstyp sind Sie? (rah)