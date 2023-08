Elefanten-Waisenkind stolpert beim Laufen – doch Pfleger sind sofort für es da

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Teilen

Ein Stolperer beim morgendlichen Lauf verunsichert Elefanten-Baby Pragan. Doch Pfleger geben ihm wieder Mut. Das TikTok-Video ist eine Hommage an den Elefantenschutz.

Jährlich findet am 12. August der Welt-Elefanten-Tag, mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit auf Schutz und Erhaltung dieser Tiere zu lenken, statt. In diesem Jahr nahm der Wildtier-Fotograf und -Filmer Cam Withnall den Welt-Elefanten-Tag zum Anlass, ein zuckersüßes Video aus dem Jahr 2020 auf seinem TikTok-Profil zu veröffentlichen. Mit dem herzerwärmenden Clip erobert er die Herzen der Nutzer im Sturm und legt gleichzeitig den Fokus auf die Bemühungen zum Schutz der Elefanten.

Pfleger sind für Elefanten-Waisenkind da und zeigen, wie wichtig der Schutz der Tiere ist

In dem Video zeigt Cam Withnall, was er 2020 erleben durfte und wofür ihn heute unzählige TikTok-User beneiden. Die Aufnahme entstand in Uganda bei der Naturschutzorganisation UWEC im Rahmen des Projekts Drive4Wildlife, wie er selbst auf Instagram erklärt. Darin zu sehen ist, wie Withnall gemeinsam mit dem Elefanten-Waisenkind Pragan einen morgendlichen Lauf unternimmt. Mit dabei ist eine Frau, womöglich die Pflegerin der kleinen Elefanten-Dame. Ein anderer Dokumentarfilmer bekommt die Gelegenheit, mit einem Baby-Elefanten zu kuscheln.

Voller Freude joggen die beiden Tierfreunde mit dem Wildtier einen Weg entlang und auch das Elefanten-Baby scheint großen Spaß daran zu haben. Zumindest, bis der Mini-Dickhäuter plötzlich stolpert und auf seinen langen Rüssel fällt. Der kleine Unfall erschüttert Pragan. Sie ist verunsichert und zugleich etwas verlegen, wie in dem Clip erläutert wird. Doch ihre Pfleger, Cam und sein Team sind sofort für die Kleine da. Ähnlich geht es einem anderen Baby-Elefanten, der Schutz bei seiner Mama sucht.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Morgendliche Joggingrunde mit Elefanten-Baby lässt User-Herzen schmelzen

Alle muntern das tierische Waisenkind, das im zarten Alter von nur einem Jahr ihre Eltern durch Wilderer verloren hat, wieder auf und geben ihr das Selbstvertrauen zurück. Liebevoll animieren sie das Elefantenkind, es nach dem Stolperer noch einmal mit dem Laufen zu versuchen. Woraufhin die junge Elefanten-Dame ihren Mut zusammennimmt und gestärkt und selbstbewusst ihre Joggingrunde mit Cam fortsetzt. Für einen Lachanfall sorgt ein junger Elefant, als er einem TV-Reporter die Show stiehlt.

Eichhörnchen-Superman: Die lustigsten Bilder der Comedy Wildlife Photo Awards 2022 Fotostrecke ansehen

Das berührende Video begeistert die Nutzer auf TikTok und erobert die Herzen der Community. Die Kommentarspalten sind gefüllt mit Emojis, die Liebe symbolisieren und die meisten User äußern einen gemeinsamen Wunsch: den Traumjob zu haben, bei dem sie auch mit Elefanten joggen können. Den Clip haben sich bereits 8,1 Millionen User angesehen, davon vergaben 1,4 Millionen ein Like. Anbei eine kleine Auswahl der Kommentare.

„Mit Elefantenbabys zu laufen, ist mein neuer Traumberuf.“

„Wie süß🥰🥺.“

„Wo kann ich mich für den Lauf mit Elefantenbabys bewerben? Das ist der Job, von dem ich nicht wusste, dass er existiert, den ich aber BRAUCHE.“

„Ich würde tatsächlich mit dem Joggen beginnen, wenn ich mit einem Elefantenbaby laufen könnte.“

„Jetzt bin ich traurig, weil es ihr peinlich war, weil sie gestürzt ist. 🥺 Sie ist so perfekt. ❤️“

„Wie bekomme ich nur diesen Job?“

„Ich liebe dieses Baby. Danke für alles, was ihr tut.“