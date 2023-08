„Über sich selbst lachen“: Frau will Foto mit Elefanten knipsen – doch das geht mächtig in die Hose

Eine Medizinstudentin besucht ein Tierheim in Thailand. Sie trifft auf Elefanten, die einladend ihren Rüssel um sie legen. Ein vermeintlich perfektes Foto. Doch es kommt völlig anders.

„Ich wollte es nicht hochladen, aber man muss über sich selbst lachen“, so betitelt die 22-jährige Julia Candela ihr TikTok-Video, das gerade viral geht. Die Medizinstudentin ist in Thailand unterwegs und besucht eine Einrichtung, die sich für Tiere in Not einsetzt. Als sie auf ein Gehege mit Elefanten trifft, kommt sie auf die Idee, ein Foto mit den Dickhäutern zu machen. Zumal diese auch einladend und überaus neugierig ihren Rüssel nach ihr ausstrecken. Doch sie hat nicht mit deren Eigenheiten gerechnet.

Frau will Selfie schießen und wird zu Boden geworfen

Elefanten gelten als überaus intelligente und sensible Tiere und bauen im Laufe ihres Lebens sehr enge, soziale Bindungen auf. Auch Menschen akzeptieren sie als ihre Bezugsperson und trauern sogar, wenn sie von ihr getrennt werden. Zudem verfügen sie über ein komplexes Kommunikationssystem und drücken über ihren Rüssel, ihre Ohren und den Schwanz ihre Emotionen aus.

Auffälligstes Merkmal ist jedoch ihr Rüssel. Damit erledigen sie alles, was anfällt – fressen, riechen, trinken oder schwere Lasten beiseiteschieben. Diese Erfahrung hat jetzt auch die junge Medizinstudentin Julia Candela gemacht. Sie wurde beim Versuch ein Foto mit ihnen zu ergattern locker-flockig zu Boden geworfen. Doch die sympathische Studentin beweist jede Menge Humor und kann herzlich über sich selbst lachen.

Elefanten reagieren anders als gedacht – Video wird zum Hit

Tierliebhaber auf der ganzen Welt können von dem witzigen Video nicht genug bekommen und amüsieren sich köstlich darüber. So wurde der kurze Clip bereits über 11 Millionen Mal aufgerufen. Anbei eine Auswahl der Kommentare:

„Schau, was ich gefunden habe“. 🥰

„Was für ein geniales Video“.

„Elefanten, die darum kämpfen, auf dem Video zu sein“. 😂

„Was für ein Scherz“. 😂😂