Hund bekommt zweite Chance – wenige Stunden bevor er eingeschläfert werden soll

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Mehr als ein Drittel der Hunde, die in Amerika im Tierheim landen, kommen nicht mehr lebendig heraus. Ben stand schon auf der Liste, weil er sich zu ängstlich verhielt. Doch er hatte riesiges Glück.

Jedes Jahr landen in Amerika, laut Daten der gemeinnützigen Organisation American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) rund 6,3 Millionen Haustiere in Tierheimen. Etwa die Hälfte davon sind Hunde. Sie werden abgegeben, weil sich ihre Besitzer „aufgrund finanzieller, verhaltensbedingter oder anderer unvorhergesehener Hindernisse nicht mehr um sie kümmern können“, heißt es. Manche dieser Hunde sind traumatisiert und verhalten sich ängstlich oder auch aggressiv. Einige geben sich ganz auf – für sie stehen die Aussichten besonders schlecht, ein neues Zuhause zu finden. Oftmals sind es die ersten, die eingeschläfert werden.

Hund bekommt zweite Chance – nur sechs Stunden bevor er eingeschläfert werden sollte

Auch Ben, ein Australian Cattle Dog, drohte dieses Schicksal. Doch er hatte Glück. Nur sechs Stunden, bevor er eingeschläfert werden soll, holt ihn eine junge Frau aus dem Tierheim raus. Sie muss wohl erkannt haben, dass der Vierbeiner nur eine echte Chance benötigt, um seine Ängste überwinden zu können. Dies zeigt ein Video auf TikTok, indem sie ihre Rettungs-Mission emotional beschreibt.

Hund bekommt zweite Chance – Ben blüht in neuem Zuhause auf

So sagt sie: „Er war nur sechs Stunden davon entfernt, wegen seines ängstlichen Verhaltens eingeschläfert zu werden. Eine Tierschutzorganisation hat mich informiert, und ich entschied mich dazu, ihn zur Pflege zu nehmen. Er war verängstigt und aggressiv. Wir benötigten drei von uns, um ihn aus dem Tierheim zu bringen. Ich musste ihn nach Hause tragen. Er war wie erstarrt und sehr schreckhaft“.

13 Hunderassen, die sich nicht für Anfänger eignen Fotostrecke ansehen

Doch in ihrem Zuhause angekommen, passiert etwas, dass die junge Frau zu Tränen rührt. „Es dauerte nur 20 Minuten, bis er begriff, dass er nun in Sicherheit ist. Im Tierheim konnte ich ihn nicht einmal anfassen und jetzt lehnt er sich voller Liebe an“. Unter ihrer fürsorglichen Pflege blüht Ben zunehmend auf und hat sich zu einem zauberhaften, klugen und tollen Hund entwickelt. Die User im Netz sehen das ähnlich, und kommentieren:

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

„Was er wohl durchgemacht haben muss“.

„Die Umgebung des Tierheims ist für diese ängstlichen Hunde so hart“. 🥺

„Ich wäre dort auch verängstigt“. 🥺🥰

„Mein Gott, er ist so liebenswert“.

„Die Verwandlung in seinem Gesicht“. 🥹🥹🥹

„🙌🙌🙏🫶🫶“