Hunde mit Fernbeziehung führen rührendes Gespräch per Videochat

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Die beiden Hunde Rollo und Sadie zeigen, wie Fernbeziehungen funktionieren können und dass ein Umzug nicht das Ende einer Freundschaft bedeuten muss.

Die Geschichte von Rollo und Sadie beginnt, als sie zufällig in dasselbe Haus ziehen. Über die Jahre hinweg ist ihre Freundschaft und die ihrer beiden Frauchen immer mehr gewachsen. Zwei Jahre lang haben sie sogar zusammengewohnt. Doch eines Tages müssen Rollo und seine Besitzerin wegziehen. Was bedeutet, dass zwischen den Freunden schon bald viele Kilometer liegen werden.

Die Distanz ändert an der Verbindung zueinander jedoch nichts. Denn alle vier haben einen Weg gefunden, in engem Kontakt zu bleiben. Neben regelmäßigen Besuchen tauschen sich die Frauen per FaceTime aus. Und auch ihre Hunde nutzen die moderne Technik für einen intensiven Plausch. Wie sich die zwei Fellnasen unterhalten, ist in einem Clip auf dem TikTok-Account „rolloandsadie“ zu sehen.

Das Video zeigt, wie Rollo und seine Besitzerin vor einem Laptop sitzen. Auf dem Bildschirm sehen sie Sadie. Beide Hunde gucken sich an und Rollo beginnt laut zu winseln. Sadie scheint ihrem besten Freund genau zuzuhören und als er aufhört zu „reden“ fängt sie an laut aufzujaulen. Nun ist Rollo der Zuhörer und neigt zuckersüß sein Köpfchen, wie das kleine Kamerabild auf dem Laptop zeigt. Beide Frauchen sind laut am Lachen.

Rollo und Sadie treffen sich regelmäßige und unternehmen Ausflüge

Neben diesem Clip dokumentieren weitere Videos die Freundschaft der beiden Hunde. So sind neben gemeinsamen Telefonaten auch Ausflüge zu sehen, die die Freunde zusammen machen, um den Kontakt trotz Distanz zu erhalten. Den rührenden Videocall der beiden haben sich mehr als 24 Millionen TikTok-User angesehen. 6,8 Millionen von ihnen vergaben ein Like und rund 33.000 Kommentare sammeln sich unter dem Clip. Hier eine kleine Auswahl.

„Erster Hund: ‚Ich vermisse dich so sehr‘ Zweiter Hund: ‚Niemand weiß, wie groß der Schmerz wirklich ist.‘“

„Fernbeziehung 🥰.“

„Das ist sooooo süß 🥰🥰🥰🥰.“

„Sagen Sie mir, warum diese beiden Hunde ihre Gefühle besser ausdrücken und einander zuhören können als die meisten Menschen?!“

„Die Art und Weise, wie sie sich gegenseitig zuhören 😭.“

„Hund auf dem Bildschirm: Sag mir, wie ich ohne dich leben soll 😭.“

„Oh, das ist das süßeste!!!! 🥰🥰“