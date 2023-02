Katze relaxt mit Massagegerät – „Das süßeste Video aller Zeiten“

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Zum Entspannen und Genießen hat Katze Ciccio ein ganz besonderes Tool für sich entdeckt. Wie die Samtpfote ihre Massage genießt, geht auf TikTok viral.

Die Zeit um alle viere von sich zu strecken, durchzuatmen und zu genießen sollte sich jeder ab und an nehmen. Wie die perfekte Entspannung für einen persönlich aussieht, muss jeder für sich selbst herausfinden. Katze Ciccio hat einen idealen Weg zum Entspannen bereits gefunden.

Katze entdeckt Massagegerät – „Das süßeste Video aller Zeiten“

Katze entdeckt Massagegerät – und schnurrt intensiv vor sich hin

Wäre der TikTok Clip von cicciothebrit nicht mit Musik untermalt, würde vermutlich ein lautes und intensives Schnurren zu hören sein. Denn genüsslich massiert Katze Ciccio ihr Köpfchen und reibt sich immer wieder an dem Massagegerät mit den rotierenden Noppen.

Wie die Katze der Rasse Britisch Kurzhaar, die Massage genießt, wurde bereits über 32,9 Millionen mal angeklickt und über 2,9 Millionen mal gelikt. Doch die TikTok User begeistert auch, wie gekonnt und geschickt die Katze das Gerät mit ihrer Pfote hält.

Katze entdeckt Massagegerät – und hält es perfekt mit der Pfote fest

Ciccio dirigiert das Tool mit der Pfote exakt in die gewünschte Position. Zuerst das Ohr ein bisschen kraulen und dann die Stirn. So lässt es sich leben. Danach ein kräftiges Kopfschütteln, weil es so gut getan hat. Die Community feiert die Samtpfote und das Massagegerät. Hier eine kleine Auswahl der Kommentare.

„Die Katze genießt es 👌🥰.“

„Wie schön sie ist 🥰.“

„Wenn deine Katze unabhängig wird und sie dich nicht mehr braucht 😭😂💛“

„Die industrielle Revolution und ihre Folgen.“

„🥰 OMG so süß & fluffig🤗🤗🤗🤗🤗.“

„Das süßeste Video aller Zeiten 🥰.“