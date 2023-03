Kater sieht Mitbewohner zum ersten Mal – Reaktion begeistert TikTok-Community

Von: Sina Lück

Kater Saint hat in seinem Leben noch keine anderen Katzen gesehen. Wie er auf seinen neuen Mitbewohner reagiert, amüsiert die TikTok-Community köstlich.

Rund 9,7 Millionen Aufrufe und fast zwei Millionen Likes: Mit so viel Aufsehen hat Besitzerin Mace wohl nicht gerechnet, als sie die Begegnung ihrer Katzen filmte und später auf ihrem TikTok-Kanal maciisabella hochlud. Denn was soll schon dabei herauskommen, wenn zwei Samtpfoten aufeinander treffen? Selbst, wenn sie sich nicht kennen. Ganz einfach: Ein lustiges Video, von dem die Community nicht genug bekommen kann.

Zugegeben: Für den achteinhalb Monate alten Kater Saintrick Terrell, den Frauchen nur kurz Saint nennt, ist das Aufeinandertreffen schon ziemlich aufregend. Schließlich war er die erste Katze im Haus und hat mit dem neuen Mitbewohner überhaupt nicht gerechnet. „Meine Katze hat noch nie eine andere Katze gesehen, bis zu dieser Interaktion“, erklärt Besitzerin Mace in dem Clip, in dem Kater Saint nicht auf irgendeinen Artgenossen, sondern auf seinen eigenen Bruder trifft.

Kater sieht Mitbewohner zum ersten Mal – und rennt aufgeregt ums Sofa herum

Als Saint den fremden Bewohner im Wohnzimmer entdeckt, traut er seinen Augen kaum. Ungläubig starrt er zum Sofa und legt die Ohren an – in der Katzensprache ein Zeichen dafür, dass sie angespannt oder ängstlich sind. Der Katzenschwanz liefert weitere Signale über die Stimmung der Samtpfoten. Während bei Saint alle Alarmglocken läuten, ist sein Bruder die Ruhe selbst. Entspannt liegt er auf der Couch und schaut zu, was Saint dort unten veranstaltet.

Der ist mittlerweile aus seiner Schockstarre erwacht, läuft zum Kopf des Sofas und springt immer wieder am Polster hoch, um den „Eindringling“ im Blick zu behalten. Anschließend rennt er zum anderen Ende und beobachtet die andere Katze aus sicherer Entfernung. Das Ganze sieht so komisch aus, dass sich die Menschen im Netz köstlich amüsieren.

Kater sieht Mitbewohner zum ersten Mal – mittlerweile raufen sie miteinander

Seine anfängliche Skepsis hat Kater Saint mittlerweile überwunden. Denn kurz nach der Zusammenführung haben sich die beiden Katzen bereits etwas angenähert. Ähnlich wie bei Katze Moosey und ihrem neuen Mitbewohner. In einem Update-Video raufen die beiden Samtpfoten sogar miteinander – so wie es sich für echte Geschwister gehört. Mit rund 9,7 Millionen Aufrufen und fast zwei Millionen Likes bleibt das Video der ersten Begegnung aber unangefochtene Nummer eins der Community, die den Clip fleißig kommentiert. Hier eine Auswahl:

„Was ist das?! Was ist das?!“

„Es ist, als wüsste er nicht, dass er selbst eine Katze ist.“

Er sagte: „Was zur Hölle... Da ist noch einer von mir?!?! 😳😳😂😂😂

„Ich sterbe 😂 Wie er über die Lehne schaut. 😂😂😂☠️☠️“

„Die andere Katze denkt sich einfach so: was wird das denn?“

„Wie er hüpft. 😭😭😭😭😭😭😭😭“

„Neugierig und ängstlich, wie eine meiner Katzen.“