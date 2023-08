Chihuahua klettert gekonnt über Maschendrahtzaun – „Das ist Spiderman“

Von: Sandra Barbara Furtner

Auf der anderen Seite ist es immer schöner: Dies muss sich ein junger Chihuahua gedacht haben und erklimmt mutig einen Gartenzaun. Damit verblüfft er das Netz.

Bei manchen Hunden gehört das Springen über den Zaun zu den Lieblingsbeschäftigungen. Langeweile, Einsamkeit oder Paarungsverhalten können Gründe dafür sein. Welcher davon bei diesem Rüden zutrifft, lässt sich nicht ganz genau sagen. Bemerkenswert ist jedoch, dass der Chihuahua unbedingt über den Zaun möchte. Nach dem Motto: Egal, was es kostet. Wie er das genau anstellt, zeigt ein Video, das gerade viral geht.

Hund will unbedingt auf die andere Seite

Auf TikTok hat der Nutzer carlosalbertoga355 ein Video hochgeladen, das einen Chihuahua zeigt, wie er gekonnt und in aller Seelenruhe einen Maschendrahtzaun hochklettert. Es wirkt fast so, als ob er das nicht zum ersten Mal macht. Oben angekommen steigt er kopfüber noch ein paar Maschen hinunter und setzt dann zum Sprung an.

Auf der anderen Seite angekommen, erwarten den gewitzten Ausbrecherkönig schon ein paar Kumpels. Vermutlich waren auch sie sein Beweggrund, über den Zaun zu klettern. Mit dieser sportlichen Aktion wurde das Video zum viralen Hit. Mehr als 15 Millionen Mal wurde es schon gesehen. Und über 470.000 Menschen haben mit einem Like reagiert.

Auch wenn der kurze Clip auf den ersten Blick beeindruckend erscheinen mag: Für kleine Hunde ist so ein hoher Sprung nicht unbedingt zum Nachmachen zu empfohlen. Chihuahuas gelten zwar als extrem sportliche und robuste Vierbeiner, neigen jedoch dazu an einer Patellaluxation zu erkranken. Die Kniescheibe kann bei starkem Druck oder aber auch schon bei einer einfachen Bewegung herausspringen. Deswegen sollte man immer darauf achten, dass eine körperliche Belastung nicht zu einer Gelenkerkrankung führt.

Trotzdem sind die meisten User der Meinung, dass die Leistung des Rüden bemerkenswert ist. Dies zeigt sich an den vielen Kommentaren:

„Das ist Spiderman“. 😂😂😂

„Ich liebe seine Entschlossenheit“. 😁😁😁

„Mein Chihuahua macht das auch“. 🥰🥰🥰

„Was für ein mutiger kleiner Schatz“. ❤️

„Mission Impossible“. 😂😂🥰