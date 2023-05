Camping mit Hund: „Wetten, dass er das Zelt bis zum Wochenende abbaut“ – Video geht viral

Von: Sandra Barbara Furtner

Bei vielen Hundebesitzern liegt Camping während der Urlaubszeit voll im Trend. Bietet ja auch einige Vorteile. Dogge Copper freut sich riesig über eine Auszeit im Zelt, wie ein TikTok-Video zeigt.

Ganz gleich, ob am Meer oder in den Bergen: Urlaub ist einfach die schönste Zeit des Jahres. Endlich hat man Zeit für Erholung, Nichtstun, Abschalten und Entspannung oder auch für Abenteuer. Für viele Tierbesitzer ist klar: Der Hund muss mit. Und entscheiden sich für ein Reiseziel, das als hundefreundlich gilt – buchen eine Ferienwohnung oder ein Hotel, in der Vierbeiner willkommen sind oder wählen eine sehr naturnahe Möglichkeit: das Camping. Wer seinen Vierbeiner lieber in einer Hundepension unterbringen möchte, sollte sich diese vorher genau ansehen.

Camping mit Hund ist eine tolle Sache

In der Regel ist Camping sehr gut für Hunde geeignet. Was gibt es Besseres, als inmitten einer malerischen Natur viel frische Luft zu atmen, den ganzen Tag gemeinsam mit seinen Menschen ein Gefühl von Freiheit zu verspüren und nach Lust und Laune am Strand zu toben? Vorausgesetzt natürlich man hat einen hundefreundlichen Campingplatz gebucht und die Strände sind für Hunde frei zugänglich. Besonders beliebt sind Deutschland, Österreich, Niederlande, Italien und Kroatien.

Das junge Ehepaar Hollie und Ben entscheidet sich fürs Zelten. Mit dabei: die Deutsche Dogge Cooper. Der Hund ist noch ein Jungspund und freut sich riesig auf die tolle Abwechslung, wie ein Video auf TikTok zeigt. Denn um die Reaktion von ihrem Vierbeiner schon einmal vorab zu testen, haben sie vorsorglich das Zelt einfach in ihrem Garten aufgebaut. Das Ergebnis davon teilen sie auf ihrem Account ourgreatdanecooper.

Dooge Cooper freut sich auf das Schlafen im Zelt und ist außer Rand und Band

Fröhlich springt der pubertierende Rüde hin und her und kann sich vor lauter Freude kaum noch im Zaum halten. Kaum verwunderlich: So soll es, laut seiner Besitzer, für Cooper das erste Mal sein, dass er ein Zelt von innen sieht. In den sozialen Medien verbreitet sich das Video wie ein Lauffeuer und viele Hundebesitzer können den unbändigen Spaß nachvollziehen und kommentieren:

„Ich denke, ihr solltet Cooper das Zelt überlassen und euch einen Wohnwagen besorgen.“ 😂😂😂

„Ich möchte wetten, dass er das Zelt abbaut, bevor das Wochenende vorbei ist.“ 😂🥰

„Also ich habe gehört, wie der andere Hund sagte: ‚Müssen wir ihn wirklich mitnehmen?‘“ 😂❤️

„Oh mein Gott, das Zelt hat ihn gefressen!“ 😂😂😂😂😂😂

„Es ist wie ein neuer Ort zum Erkunden! I love it!!!!“ 😂🥰❤️🐾

Damit der Urlaub für Sie und Ihren Liebling ein voller Erfolg wird, sollten Sie vorab auf ein paar Dinge achten und folgende Fragen bedenken: Ist bei der Autofahrt oder beim Transport die Sicherheit des Hundes gewährleistet? Sind Hunde auf dem Campingplatz erlaubt? Darf sich der Hund frei bewegen oder herrscht auf dem Gelände Leinenzwang? Bietet der Campingplatz genügend Auslaufmöglichkeiten wie Strände, Waldwege oder Wiesen? Achten Sie auch auf einen ausreichenden Zeckenschutz und überprüfen den Heimtierausweis sowie den aktuellen Impfstatus Ihres Hundes.