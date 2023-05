Hund bringt uns zum Lachen – Boxer schläft grinsend und in kurioser Haltung

Geschickt schlafend gestellt

Auf dem Rücken liegend und lächelnd, mit den Beinen Richtung Himmel: Dieser Hund bietet einen speziellen Anblick. Das kann doch nicht gemütlich sein, oder ?

Frauchen Nikki (@nikkiandem) teilt auf TikTok ein Video mit allen Hundefreunden dieser Welt. Dabei liegt Boxerdame Emma ausgerollt und wie erfroren auf dem Teppich, die Beine grotesk nach oben ausgestreckt. Dieser Anblick ist nicht nur niedlich, sondern wirklich lustig. Vor allem, wenn man gegen Ende des Videos das grinsende Gesicht der Hundedame sieht, bei dem die ganze Schnauze, durch die „Schlafposition“, in Richtung Augen hochfällt.

Das Video generierte ganze 1,3 Millionen Aufrufe auf der Social Media-Plattform TikTok. Die Leute sind hellauf begeistert von dem cleveren Trick der Boxer-Dame Emma. „Was geht ihr wohl durch den Kopf?“, fragt sich selbst ihr Frauchen unter dem geposteten Videoclip.

Amüsanter Anblick: Was die Schlafpositionen der Vierbeiner bedeuten

Hunde haben einige Gemeinsamkeiten zu uns Menschen, was ihre Schlafgewohnheiten betrifft, benötigen aber um einiges mehr an Schlaf. Denn sogar ein ausgewachsenes Tier hat einen täglichen Schlafbedarf zwischen 12 und 14 Stunden. Neugeborene Welpen und ältere Vierbeiner schlafen in der Regel bis zu 18, ja sogar 20 Stunden am Tag.

Ob im Hundekörbchen, auf dem Teppich, dem Sofa oder sogar im Bett seines Herrchens, jeder Hund schläft anders. Das gilt auch für die Schlafposition.

1. Seiten- und Rückenschläfer im Hundekörbchen

Viele Hunde schlafen auf einer Seite, mit leicht angewinkelten, oder auch ausgestreckten Beinen. Diese Position ist für manche Hunde sehr bequem. Wenn sie sich in ihrer Umgebung wohlfühlen, werden sich also die meisten Hunde beruhigt auf die Seite legen.

Sobald Sie ein Fleckchen Bauch Ihres vierbeinigen Freundes beim Schlafen entdecken, wissen Sie auch, dass sich dieser bei Ihnen sicher fühlt und Vertrauen hat. Mit dieser Haltung machen sich Hunde im Grunde angreifbar und nehmen sie so nur ein, wenn sie sich außer Gefahr wissen.

2. Flauschiger Fuchs

Wenn Sie Ihren Hund als kleinen, zusammengerollten Donut auf der Couch entdecken, mit bedecktem Bauch und angelegtem Schwanz, kann es sein, dass er sich etwas unsicher fühlt und eine Art Schutzhaltung eingenommen hat. Gerade im Winter, ist diese Schlafposition aber auch aus Wettergründen sehr beliebt unter den Vierbeinern, da sie besonders viel Wärme spendet.

3. Bauchschläfer

Viele Vierbeiner schlafen, gerade für ein kleines Mittagsschläfchen, auch einfach auf dem Bauch, mit den Pfoten nah am Körper. So kann er nach einem schnellen Päuschen rasch wieder aufstehen, denn seine Muskeln sind in dieser Position nicht völlig entspannt.

4. Der Superman-Schläfer

Ein Hund, der auf dem Bauch liegend, mit Vorder- und Hinterbeinen gänzlich ausgestreckt (sowie Superman im Flug) schläft, ist wahrscheinlich sehr erschöpft von einem langen Tag voller Bewegung.

5. Die Löwenpose

Als eine Art Sonderform der Bauchschläfer ruht ein Hund in der Löwenposition mit seinem Kopf auf den Vorderpfoten. Oft wird diese Haltung an einem unruhigen Ort eingenommen, denn Ihr Hund setzt nicht zum langanhaltenden Winterschlaf an, sondern gönnt sich nur eine Minute Ruhe.

Sehr amüsant anzusehen – das finden auch die anderen TikTok-Nutzer:

„Ich habe noch nie einen Boxer getroffen, der kein Clown mit einem riesigen [Herzen] war.“

„Ich bin eins mit dem Boden, der Boden ist bei mir.“

„Kein einziger Gedanke an diesem Tag.“

„[Sie] hat endlich herausgefunden, was die Schwerkraft bewirkt … und liebt sie.“

