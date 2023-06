Verletzte Taube suchte Hilfe bei junger Frau – jetzt ist der Fundvogel gestorben

Hannah und Taube Penny waren unzertrennlich – bis zum Tod des zugeflogenen Vogels. © realvintagedollshouse/TikTok

Freundschaften zwischen Mensch und Tier erweichen die Herzen von Tierliebhabern. Dass in diesem Fall nicht Hund oder Katze die Protagonisten sind, sondern eine Taube, ist außergewöhnlich. Lesen Sie hier mehr.

Ein gewöhnlicher Abend vor etwas über einem Jahr, in einer gewöhnlichen Kneipe in Nottingham – und doch sollte er in Erinnerung bleiben: „Die Nacht, in der eine Taube in einer Kneipe auf meinem Schoß saß ....“ So beginnt TikTok-Userin Hannah (@realvintagedollshouse) die Geschichte über ihre besondere Begegnung, die ihr Leben verändern sollte. „Sie kam zu unserer Bank und hüpfte direkt auf meinen Schoß. Und bewegte sich für drei Stunden nicht mehr.“ Dass mit der Taube etwas nicht stimmte, erkannte Engländerin Hannah gleich. Landtiere.de hat sich mit der rührenden Geschichte über Fund-Taube Penny beschäftigt.