Schwangere Frau erlebt besonderen Moment am Affengehege im Zoo

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Orang-Utan Charlie möchte dem Babybauch der Frau ganz nah sein. © ihsahnmohd (TikTok)

Eine Schwangere und ihr Mann besuchen den Zoo von Singapur. Am Affengehege kommt es zu einem rührenden Moment. Wie ergriffen sie davon sind, erfahren Sie in diesem Artikel.

Im Zoo in Singapur erlebt die Frau von TikToker „ihsahnmohd“ und er selbst eine außergewöhnliche Begegnung am Affengehege. Er zückt die Handykamera und nimmt ein tierisch süßes Video auf, das er auf TikTok teilt. Es zeigt, wie ein großes Orang-Utan-Männchen namens Charlie von dem Bauch seiner schwangeren Frau völlig fasziniert ist. Den besonderen Moment, den die schwangere Frau am Affengehege im Zoo erlebt, zeigt Landtiere.de.

In dem Clip steht die Schwangere zutiefst gerührt an der durchsichtigen Scheibe des Affen-Areals. Es scheint, als könne sie selbst in diesem Moment nicht glauben, was sie dort erlebt. Denn Orang-Utan Charlie lehnt sich an die Glaswand und sucht ihre Nähe und die ihres Babybauches.