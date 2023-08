Hunde streicheln gegen Stress – Flughafen BER setzt tierische Beruhigungsmittel ein

Von: Sina Lück

Wer mal wieder Schlange stehen muss, kann am Flughafen Berlin Brandenburg nun Hunde streicheln. Das soll die Nerven der Passagiere beruhigen.

Die Koffer sind gepackt, der Urlaub kann beginnen. Wären da nicht kilometerlange Schlangen an den Sicherheitskontrollen, Check-ins und Gates. Um die Nerven der Urlauber zu beruhigen, hat der Flughafen Berlin Brandenburg nun vier Hunde „eingestellt“. Die Mission der Vierbeiner: Einmal streicheln gegen Stress, bitte.

Hunde sind speziell fürs Knuddeln ausgebildet – Einsatz dauert 2,5 bis drei Stunden

Einmal streicheln, bitte: Am Flughafen Berlin Brandenburg sollen Besuchshunde für Entspannung bei den Passagieren sorgen. © Flughafen Berlin Brandenburg GmbH/Ekaterina Zershchikova

Die Dackel Addy und Benny, Labrador-Hündin Emi und Mischling Pepper haben einen besonderen Auftrag am Flughafen BER. Sie sind Teil eines Pilotprojekts, das für eine Wohlfühlatmosphäre zwischen Koffer-Chaos und Check-in-Schlange sorgen soll. Gemeinsam mit ihren Herrchen und Frauchen sind sie überall dort unterwegs, wo die Menschen gerade Entspannung brauchen. Damit sind die Vierbeiner gewissermaßen die tierischen Beruhigungsmittel, die herzlich geknuddelt werden dürfen. Denn genau dafür sind sie da: Für eine entspannende Streicheleinheit, die sich die wartenden Urlauber vor dem Boarding kostenlos „abholen“ dürfen. Vor allem für Menschen mit Flugangst sollen die Hunde hilfreich sein.

Um möglichst vielen Urlaubern ein positives Gefühl durchs Knuddeln zu vermitteln, sind die vier Besuchshunde speziell ausgebildet – ähnlich wie die Spürnasen bei der Deutschen Bahn. Durch das Hundetraining sind sie damit vertraut, von fremden Menschen angefasst, gestreichelt oder auch gedrückt zu werden. Nach einer Stunde Kuschelzeit ist aber erstmal Schluss. Dann brauchen Addy, Benny, Emi und Pepper eine kurze Pause, bevor es weiter geht. Insgesamt 2,5 bis drei Stunden sind die Hunde, die von Ehrenamtlichen des Vereins Therapiehunde-Brandenburg e.V. gestellt werden, mit ihren Haltern während eines Einsatzes unterwegs.

Passagiere freuen sich über Besuchshunde – Flughafen BER ist Vorreiter in Deutschland

Die erste Aktion zu Ferienbeginn kam bei den Passagieren gut an. Vor allem bei den Kindern sorgten die Hunde für zahlreiche Glücksmomente. „Wir planen, am BER regelmäßig Besuchshunde einzusetzen, insbesondere zu Ferienzeiten oder zu besonderen Ereignissen“, erklärt BER-Pressesprecherin Sabine Deckwerth gegenüber Reisereporter. Zum zweiten Ferien-Abreisestart im August gab es daher wieder Streicheleinheiten „to go“ für die Reisegäste auf dem Flughafengelände. Und auch zum Ferienende sollen die süßen Fellnasen wieder unterwegs sein.

Mit dem tierischen Pilotprojekt ist der Flughafen Berlin Brandenburg Vorreiter in Deutschland. Anders sieht es dagegen in den USA aus. Am Flughafen von Los Angeles beispielsweise gibt es die „Pets Unstressing Passengers“ bereits seit zehn Jahren.