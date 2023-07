Kater George begeistert mit lautstarkem Charakter und „Stimmbruch in süß“

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Der Bengal-Kater George ist rassetypisch gern in Plauderlaune. Lautstark kommuniziert er, was er möchte oder auch was nicht. Der TikTok-Community gefällt es.

Am liebsten würde George sofort ein Leckerli bekommen. Doch bei seinem Frauchen muss er es sich erstmal verdienen. Die beiden haben viele Tricks und Kommandos einstudiert und begeistern damit Millionen TikTok-User. George führt brav aus, was von ihm verlangt wird – allerdings lehnt er zunächst alles verbal ab.

Immer erst ein „Nein“ und dann zeigt George was er drauf hat

In dem Video, das von „violinbycecilia“ veröffentlicht wurde, scheint der Kater zu jedem Kommando ein eindringliches „No“, also „Nein“, zu miauen. Zunächst möchte seine Besitzerin mit ihm das Kommando „Bleib“ üben. George antwortet direkt und ehrlich mit „Nein“ und läuft seinem Frauchen hinterher.

Beim nächsten Anlauf klappt es dann und George zeigt in bester Manier, was er gelernt hat. Auch die Kommandos „Sitz“, „Dreh dich“ und „High Five“ kann er perfekt. Wäre da nicht durchgehend dieser Laut, der sich immer wieder anhört wie „Nein“. Da George aber letzten Endes immer alles macht, was Frauchen verlangt, bekommt er auch seine Belohnung. Und auf einmal ist es kein „Nein“, das er miaut, sondern ein „Yum“, zu Deutsch ein „lecker“. Für Aufmerksamkeit sorgt auch die Schlafposition dieses Katers.

Bengalkatzen sind von Natur aus sehr mitteilungsbedürftig

„Wie süß“ und „Ich liebe es“, heißt es in unzähligen Kommentaren zu dem Clip. Ein User findet, dass sich Georges Stimme anhört, wie Yoshi, während andere Menschen eine Kinderstimme darin hören oder gar einen Pubertierenden im Stimmbruch. Tatsächlich ist aber das lautstarke Miauen typisch für Bengalkatzen. Denn sie sind von Natur aus sehr gesprächig, vor allem, wenn sie ihre Bedürfnisse erfüllt haben wollen. Die Bandbreite ihrer Stimme ist sehr groß. Sie können viele verschiedene Geräusche machen oder sogar welche nachahmen. Eine erstaunlich tiefe Stimme hat diese Katze.

Bengalkatzen gehören mittlerweile zu den beliebtesten Katzenrassen unter den Haustieren. Sie sind wild und verspielt, gleichzeitig aber auch sehr menschenbezogen und anhänglich. Da es sich bei der Rasse um eine Kreuzung aus einer Asiatischen Leopardkatze und einer Hauskatze handelt, gelten Bengalen erst ab der fünften Generation offiziell als Hauskatzen. Aufgrund ihres wilden Erbes sind sie sehr aktiv, wollen beschäftigt werden und haben ein ausgeprägtes Temperament.

Millionen TikTok-User lieben Bengalkatze George

Mit seinem einzigartigen Charakter und seiner Katzensprache begeistert Bengalkatze George über zwei Millionen TikTok-User. Aber es gibt auch noch andere Videos von dem Kater, die die Community liebt. So zum Beispiel eine Aufnahme, wo er lange und laut meckert, weil sein Frauchen nicht mit ihm zu Bett gehen möchte. Der Disput wurde bereits mehr als acht Millionen Mal angesehen. Hier einige Kommentare zu den Clips.

„Der ist im Stimmbruch.“

„🥰🥰🥰🥰🥰so eine tolle Katze, seine Stimme finde ich mega🥰.“

„🌻maaah wie süß miaut der bitte.“

„Ich möchte auch ein George 🥰.“

„Hört sich an wie ein Kleinkind mit einer Erkältung😂🥰.“

„Okay, ich liebe ihn 💖.“

„Sooooooo süß 🥰.“