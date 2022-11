„Echter Held“: Bahnmitarbeiter rettet Welpen gerade noch vor einfahrendem Zug – mit einem Croissant

Gefahr am Bahnhof

Als Paul Hawthorn seine Schicht beginnt, ahnt er noch nicht, dass er ein Tierleben retten und so zum Helden wird. Und das alles mit einem Croissant.

Paul Hawthorn, ein Bahnmitarbeiter aus dem englischen Luton, wird gerade im Netz als Held gefeiert. Die mediale Aufmerksamkeit hat er einem TikTok-Video zu verdanken, wo alle sein gutes Herz und seinen Mut sehen konnten: Während seiner Morgenschicht wurde er für einen Notfall an die Schienen gerufen. Ein Hund lief allein am Bahnsteig der Leagrave Station entlang und wirkte sehr verloren. Die wartenden Passagiere wussten nicht, was sie tun sollten – jemand musste handeln.

+ Bahnmitarbeiter Paul hält den jungen Hund ganz fest, noch einmal soll er nicht auf die Gleise springen. © getinthebarth/TikTok

Hund in Gefahr: Bahnmitarbeiter möchte Vierbeiner vor einfahrendem Zug retten

Paul eilte hinunter und schaffte es, den jungen und sehr aufgeregten Welpen festzuhalten. Aber wohl nicht fest genug, denn ihm gelang es in seiner Panik, sich aus Pauls Griff zu winden. Paul wusste, dass er schnell handeln musste, denn der nächste Zug würde nur wenige Augenblicke später einfahren. Gegenüber der britischen Zeitung Mirror erzählte der 56-Jährige: „Meine schlimmste Befürchtung wurde wahr, als er auf die Gleise sprang. Ich dachte, ‚Was soll ich jetzt machen?‘ – und dann setzte mein Training ein.“

Ich dachte nur, ‚Oh mein Gott, er wird vom Zug überfahren‘.

Paul gab die Warnung an die Zuständigen weiter und sorgte damit dafür, dass die Züge langsamer fahren und bremsbereit würden. Währenddessen lief der junge Vierbeiner verstört über die Gleise, hin und her, konnte aber nicht mehr zurück auf den Bahnsteig. Das Rufen und Locken der Passagiere und die generelle Lautstärke vergrößerten seine Angst immer mehr, das war an seiner Körpersprache deutlich zu erkennen. Alle wollten helfen, doch auf die Gleise dürfen selbst die Bahnmitarbeiter auf gar keinen Fall – die Gefahr ist einfach zu groß.

Unwiderstehlich: Ein Croissant als letztes Mittel

Die rettende Idee kam dann vom Kiosk nebenan. Paul: „Aber der Mann vom Kaffee-Kiosk hatte ein Croissant und damit lockten wir den Hund an die Bahnsteigkante.“ Und das Wunder geschah: Der fast schon panische Hund hielt inne, schnupperte – und konnte dem vorzüglichen Duft des frischen Gebäcks nicht widerstehen. Zögernd näherte er sich der Bahnsteigkante. „Er konnte nicht hochspringen. Aber als er seine Pfoten nach dem Croissant ausstreckte, gelang es mir, ihn zu packen und auf den Bahnsteig zu ziehen“, sagte Paul dem Mirror. Diesmal hielt er den Hund auch besonders gut fest. Unter keinen Umständen sollte der Vierbeiner noch einmal entkommen.

Glückliche Vereinigung: Die Besitzer sind unendlich dankbar

Nachdem zwei Wartende Paul auf die Beine geholfen haben, nahm er den verängstigten Hund erst mal mit in den Pausenraum der Mitarbeiter. Nach einer kurzen Atempause – für beide – postete der 56-Jährige ein Bild des Welpen auf Social Media und versuchte so, die Besitzer ausfindig zu machen.

Was tun, wenn man ein Tier in Not sieht? Zuerst beobachten, ob wirklich gehandelt werden muss. Wenn ja: Das Tier nach Möglichkeit sichern. Aber nur, wenn keine Gefahr für das eigene Leben oder Wohlergehen besteht. Dann die zuständigen Organisationen benachrichtigen. Bei einem Tier auf den Gleisen wären das etwa die entsprechenden Zugunternehmen, bei verletzten oder verwaisten Wildtieren helfen Tierschutzorganisationen weiter. Auch die Polizei kann helfen und ggf. Maßnahmen ergreifen.

Das gelang auch: Innerhalb von nicht einmal zwei Stunden kamen Frauchen und Herrchen aufgelöst zur Leagrave Station. Im Gegensatz zum TikTok-Video, in dem ein Aussetzen des Hundes vermutet wurde, entkam das Tier laut dem Mirror wohl durch eine offene Garagentür und wurde von den Besitzern schon schmerzlich vermisst. So mancher Hund ist nämlich durchaus ein Ausbrecherkönig und kann zum Beispiel aus Pensionen entwischen. Andere brechen sogar in fremde Häuser ein und schlafen mit im Ehebett oder werden mit einem Polizeiwagen aufgegriffen.

„Er ist unser Held“ – Arbeitgeber ist stolz auf Paul

Jenny Saunders, die Leiterin des Bahn-Kundendienstes, ist von ihrem Kollegen begeistert: „Paul ist ein echter Held. Die Bahngleise sind ein gefährlicher Ort und sein schnelles Denken hat diesem Hund das Leben gerettet.“ Und auch unter dem TikTok-Video von Erstellerin „getinthebarth“ sammeln sich immer mehr Kommentare. Inzwischen wurde es von mehr als zehn Millionen Menschen angeschaut:

„Ich wäre sofort gesprungen, ohne zu überlegen. Danke, bist ein Held für mich🥰👏🏻“

„Schade das die meisten nur zu schauen und abwarten“

„Respekt 💯💯💯💯😍😍😍😍😍“

„Omg würde direkt springen und helfen zum Glück gibs noch Menschen die direkt helfen❤️“

„Sollte eigentlich selbstverständlich sein“

„Ich weine nicht … du weinst …“

Mit seiner Tierliebe ist Paul aber nicht allein: Einen beherzten Einsatz zeigte auch ein Paketbote, der gleich zwei Hunde vor dem Ertrinken rettete oder ein Polizist, der einen der Vierbeiner aus einem brennenden Auto barg. Und auch Hunde selbst zeigen ihre Liebe zu den Menschen oft auf spektakuläre Weise: Ohne Henry, wäre die Tochter von Kelly Andrew vielleicht nicht mehr am Leben.

