Bär knipst 400 Selfies – Wildtierkamera war nicht nur für ihn gedacht

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Ein Bär hat im US-Bundesstaat Colorado mehrfach eine Fotofalle ausgelöst. Auf 400 Selfies beweist sich das Wildtier als perfektes Fotomodel.

Mitarbeiter des Boulder Open Space and Mountain Parks dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie feststellten, dass eine ihrer Wildtierkameras ganze 580 Fotos aufgenommen hat. Und als sie dann auch noch feststellen, dass auf 400 Bildern ein und derselbe Bär zu erkennen ist, können sie nur noch schmunzeln und stellen die Bilder ins Netz.

Bär knipst 400 Selfies – und weiß sich perfekt in Szene zu setzen

Die Fotostrecke, die die Parkverwaltung veröffentlicht, zeigt den Schwarzbären in unterschiedlichsten Posen – mal frech, mal verträumt, doch immer von der Schokoladenseite. Genau wie die Bilder auf einer GoPro-Kamera, die ein Bär von sich aufgenommen hat. In kurzer Zeit ging der Post von den Naturschützern auf Twitter viral und wurde dort bereits über 500.000 Mal angesehen.

Insgesamt sind in dem Naturpark im US-Bundesstaat Colorado neun Wildtierkameras aufgestellt. Die unglaublichen Bären-Selfies seien jedoch schon etwas älter, erklärt die Parkleitung. So auch die Aufnahmen von einem Braunbären in Garmisch-Partenkirchen. Denn derzeit hielten die Schwarzbären in Colorado Winterschlaf.

Bär knipst 400 Selfies – nun ist er ein Social Media Star

Das Areal, in dem die neun Wildtierkameras aufgestellt sind, erstreckt sich über eine Fläche von etwa 46.000 Hektar. Eigentlich sollen ihre Aufnahmen Aufschluss über weitere Tiere, die dort leben, geben. Doch der eitle Bär hat die Chance genutzt, sich selbst in Szene zu setzen. Nun ist er ein Social Media Star. In zahlreichen Kommentaren melden sich begeisterte Internet-User zu Wort.

„Influencer der Zukunft“

„Das ist so lustig! Wir brauchten ein bisschen Humor in unserer Welt! 😻😻😻😻“

„Bär spielt mit der Kamera! America‘s Next Top Model!“

„Besser als die meisten der menschlichen Selfies, die ich sehe. 🥰“

„Sooo niedlich.... Liebe es. 🐻“

„‘Sieh zu, dass du meine gute Seite erwischst!‘ LOL“

„Der Bär ist wirklich sooo schön😍und sehr niedlich! 🐻💖💖💖“

„Dieser Bär ist die andere Kardasian-Schwester, über die nie gesprochen wird.“

„Er will ein Star werden!!! 😂“