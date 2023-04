Durstiger Bär bricht in Auto ein und leert 69 Getränkedosen

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Schwarzbären haben einen guten Geruchssinn, der ihnen bei der Nahrungssuche hilft. (Symbolbild) © Westend61/ Imago

Ein Schwarzbär bricht in British Columbia in ein Auto ein, um an Getränkedosen zu kommen. Welche Sorte er nicht anrührt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Das laute Bellen des Jagdhundes und ein Knall, der sich „wie ein Schuss“ anhört, lassen Sharon Rosel mitten in der Nacht aufschrecken. Es ist drei Uhr morgens, als ein Schwarzbär die Scheibe ihres Wagens einschlägt. Ausnahmsweise hatte sie dort insgesamt 72 Getränkedosen liegen gelassen, die sie für ihren Imbisswagen „Sharon’s Grill-It!“ gekauft hatte. Welche Getränkesorte dem Bären am besten schmeckt, weiß Landtiere.de.

Die Getränkedosen sind das Objekt der Begierde des Schwarzbären. Denn gerade aus dem Winterschlaf erwacht, ist er tierisch ausgehungert und durstig. „Er war in ziemlich guter Verfassung, aber er war hungrig, und das war mein Fehler. Ich hätte nie gedacht, dass er Limonade aus einer Dose riechen kann“, berichtet Sharon Rosel gegenüber Coast Reporter.