Katze wird zur Sensation: Instagram begeistert von ihrer beeindruckenden Meisterleistung

Kater auf Rekordkurs

+ © catnamedcalvin/Instagram Kater Calvin ist in der Lage, wahre Meisterleistungen zu vollbringen. © catnamedcalvin/Instagram

Sie springt hoch, sie springt höher und dann noch mal höher … Eine Katze beweist in einem viralen Instagram-Video, wozu die Samtpfoten abseits ihrer Kuschelqualitäten fähig sind. Lesen Sie hier mehr.

Calvin ist nicht nur ein niedlicher Kater mit eigenem Instagram-Account (@catnamedcalvin). Er kann auch etwas, das sich bereits 148 Millionen Menschen auf seinem Social-Media-Kanal angesehen haben.

Unter das virale Video von Calvin schreiben seine Besitzer: „Auf der Suche nach Gold. Wie hoch kannst du springen? Wie hoch bin ich gesprungen?“ Damit steigern sie die Spannung auf das, was gleich im Video passieren wird. Und tatsächlich: Über ein blaues Band, das in einem Türrahmen angebracht wurde, springt der rothaarige Kater mit Leichtigkeit. Auch zwei, drei, vier und fünf Bänder überwindet die sportliche Mieze mit Links. Was dann passiert, hat sich Landtiere.de einmal genauer angesehen.