Ungewöhnliche Fellfärbung

Nutzer sind begeistert: In einem TikTok-Video ist eine Katze mit einer schwarzen und einer weißen Gesichtshälfte beim Spielen zu sehen.

Jeder Haustierbesitzer würde wahrscheinlich sagen, dass seine Tiere etwas Besonderes sind. Doch in dem Fall dieser Katze trifft die Aussage wohl wirklich zu: Auf TikTok hat eine Katze mit ungewöhnlicher Fellfärbung im Gesicht mittlerweile richtig viele Fans. Das Gesicht des drolligen Tiers ist auf der einen Seite schwarz, auf der anderen Seite weiß gefärbt. Nicht umsonst heißt der Account, unter dem ihre Besitzerin die Katzenvideos postet, „Phantomoftheoppura“ – in Anlehnung an das berühmte Musical „Phantom der Oper“. Das Phantom der Oper ist bekannt dafür, eine schwarz-weiße Gesichtsmaske zu tragen.

Katze verändert im Laufe der Zeit ihre Fellfarbe im Gesicht

+ Die Fellfarbe von Katzen kann sich mit der Zeit ändern. (Symbolbild) © Christophe Papke/Imago

Ashfur war gerade mal sechs Wochen alt, als er seiner Besitzerin aus einem Busch am Haus ihres Ex-Mannes in die Arme lief. Zu dem Zeitpunkt war das Fell des Katers noch komplett schwarz und er wirkte so hilfsbedürftig, dass ihm seine jetzige Besitzerin ein neues Zuhause gab. Sie taufte das kleine Tier Ashfur, denn das Katzenbaby hatte zu dem Zeitpunkt noch ein aschfarbenes Fell.

Mit der Zeit veränderte sich die Farbe jedoch, was auf das Fever-coat-Phenomenon, auf Deutsch Fiebermantel-Phänomen, zurückgeht. Den Fiebermantel tragen kleine Katzen zum Beispiel, wenn ihre Mütter während der Schwangerschaft extremen Stress oder einer Krankheit ausgesetzt waren. Es ist dann völlig normal, dass sich die Fellfarbe im Laufe des Katzenlebens verändert. Auswirkungen auf die Gesundheit der Katze hat der Fiebermantel keine.

Katze verzaubert mit „wunderschönem“ Gesicht – viele Fans auf TikTok

Bei Ashfur verwandelte sich die Fellfarbe mit der Zeit zu einem ganz besonderen Hingucker: Die Fellfarbe in seinem Gesicht teilte sich Schritt für Schritt in eine weiße und in eine schwarze Hälfte auf. So haben ihn auch Tausende TikTok-Fans kennengelernt, denn seine Besitzerin postet regelmäßig Videos des besonderen Katers.

Katze erinnert an „Phantom der Oper“

Auf einem Video ist Ashfur zu sehen, wie er aus einem kleinen Korb krabbelt, um mit einer Maus zu spielen. Dabei stolpert er und macht eine Rolle vorwärts in Richtung der Kamera. Seine Zuschauer sind begeistert. Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Diese Katze ist sooo schön.“

„Phantom der Oper 🥰“

„Oh ist die einmalig 🥰“

„Das Gesicht ist ein Traum😊😊“

Über 733 Tausend Mal wurde das Video schon angeschaut – Ashfur hat also bereits eine eingeschworene Fangemeinde.

Rubriklistenbild: © Christophe Papke/Imago