Frau hat Angst vor Spinnen – und schnappt sich ihr Huhn als Retter in der Not

Von: Sandra Barbara Furtner

Wer beim Anblick einer Spinne vor Angst in Panik verfällt, der kann sie wohl kaum nach draußen bringen. Eine Frau hat deswegen eine eher ungewöhnliche Methode gewählt.

Wer beim Frühjahrsputz seine Wohnung etwas gründlicher als sonst unter die Lupe nimmt, der kann schon mal auf die eine oder andere Überraschung stoßen. Blickt man unter das Sofa oder in eine Ecke an der Wand, entdeckt man womöglich ein dickes, braunes, haariges Ding. Panik breitet sich aus – was soll man nur tun? So ergeht es einigen Menschen, die Angst vor Spinnen haben oder bei ihrem Anblick Ekel empfinden.

Und bei so manchen Menschen entsteht somit völlige Hilflosigkeit. So sind schätzungsweise fünf Prozent in Deutschland von einer Arachnophobie betroffen. In ihrer Not rufen sie nach einem Familienmitglied, das für sie die Spinne entfernen soll. Tipp: Dies klappt am besten mit einem Glas. Man stülpt es einfach über sie, schiebt ein Blatt Papier darunter und kann so das Krabbeltier nach draußen bringen – ohne es selbst auch nur zu berühren.

Eine junge Frau hat sich jedoch für eine etwas andere Methode entschieden, wie ein Video auf Instagram zeigt. Nicht unbedingt zum Nachmachen zu empfehlen, da es nach § 39 des Bundesnaturschutzgesetzes verboten ist, Spinnen „zu beunruhigen, ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten“. Das Video ging trotzdem nur kurze Zeit später viral.

Frau hat Angst vor Spinnen – Huhn macht kurzen Prozess

Denn die Frau hat sich, statt ihres Partners, einfach ihr Huhn geschnappt und das Federvieh hat das Problem ganz schnell und einfach auf seine Art gelöst. Denn Insekten und auch Spinnen, Maden, Schnecken oder Würmer, stehen, neben Samen, Gräser und Kräuter auf dem Speiseplan von Hühnern. Dazu schreibt sie: „Wenn die Katzen zu faul sind“.

Die Reaktionen im Netz folgten prompt. Die User kommentieren das Video unter anderem so:

„Ich brauch’ jetzt unbedingt ein Huhn“.

„Wie mutig“.

„Jetzt will ich auch Hühner haben“.