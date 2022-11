Teure Kälte-Klatsche für E-Auto-Fahrer: Heizung „klaut“ viel Ladestrom

Von: Bona Hyun

Im Winter verbrauchen E-Autos generell mehr Strom. Besonders die Heizung kostet: Wer es warm will, verliert Reichweite – und muss öfter teuer laden.

Hannover – Im Winter stellen sich viele E-Auto-Besitzer die Frage: Lieber beim Fahren frieren oder höhere Energiekosten und geringe Reichweite in Kauf nehmen? Denn die Elektroautos verbrauchen zur kalten Jahreszeit deutlich mehr Strom. Im Schnitt verbrauchen E-Autos laut ADAC-Angaben im Winter 20 bis 30 Prozent mehr. Der höhere Stromverbrauch wirkt sich wiederum auf die Reichweite aus. Im Kurzstreckenbetrieb wird der Reichweiteverlust eines E-Autos im Winter sogar um die Hälfte reduziert. Der Grund: Die Heizung für Batterie und Innenraum zehren am Akku.

Bleiben E-Autos im Winter liegen? Reichweitenverlust bei stärkerem Stromverbrauch

Ganz klar: Keiner will im Auto frieren, wie die Familie, die fast im E-Auto erfror, weil der brandneue Tesla nicht heizte. Doch auf längeren Fahrten müssen Fahrer im Extremfall auf Wärme und die Heizung verzichten, um ihr Ziel zu erreichen. Denn die Reichweite der E-Autos sinkt zur kalten Jahreszeit, bei Kälte verbraucht der Akku mehr Strom. Und das insbesondere, wenn die Heizung läuft. Diese Erfahrung machte auch eine Volkswagen-Kundin: Im nagelneuen VW-Elektroauto brauchte sie für 650 Kilometer 13 Stunden –hätte sie bei eiskalten Wintertemperaturen nicht irgendwann auf die Heizung verzichtet, wäre die Fahrt noch länger gewesen. Denn dann hätte die Frau noch wesentlich mehr Ladestopps einlegen müssen.

Heizung im E-Auto kostet viel Reichweite – und ordentlich teuren Ladestrom

Im Winter erhöhen sich der Energie-Verbrauch von Elektroautos und damit auch die Stromkosten. Besonders Berufspendler bekommen dies bei Temperaturen unter dem Akku-Gefrierpunkt zu spüren. Eine übliche Heizung verbraucht fünf Kilowattstunden, wenn sie eine Stunde eingeschaltet ist – die durchschnittlichen Kosten für den Ladestrom betragen da etwa 2,50 Euro pro Stunde. Bei einem Verbrauch von 20 kWh pro 100 Kilometern kostet jede Stunde Voll-Heizung zudem etwa 25 Kilometer Reichweite, schreibt die Tageszeitung (tz).

Stromverbrauch im E-Autos: Auch Licht, Radio und Heckscheibenheizung kosten Reichweite

Im Vergleich zu Verbrennern hat das Heizen des Innenraumes in E-Autos Auswirkungen auf die Reichweite im Winter. Licht, Radio und Heckscheibenheizung beziehen ihren Strom zwar nicht vom Fahr-Akku, sondern über ein 12-Volt-Netz. Dessen Batterie wiederum wird vom Hauptakku des E-Autos gefüllt. Indirekt ist die Reichweite also bei der Versorgung von Licht oder Radio ebenfalls durchaus betroffen. Wer sich übrigens denkt, dass sich eine Anschaffung des E-Autos im Sommer lohnt, der irrt sich. Auch Hitze kann E-Autos lahmlegen und die Fahrer vor ähnlichen Herausforderungen stellen.

E-Autos im Winter verbrauchen mehr Strom und verlieren Reichweite: Was Fahrer tun können

Fahrer können den Vorgang des Stromverbrauchs drosseln, indem sie den Heizungsverbrauch senken. Autofahrer können bei vielen E-Modellen die Heizung so programmieren, dass sie den Wagen vor dem morgendlichen Start aufwärmt, während das Auto beispielsweise an einer Wallbox mit preiswertem Hausstrom lädt.

Neuartige Heizsysteme, wie die Flächenheizung des BMW iX ist sparsamer als die übliche Heizung im Autoinnenraum. Zudem bräuchten Fahrer laut der tz die Heizung in der Praxis nur die Hälfte der Strecke einzuschalten. Darüber hinaus sind in vielen Elektroautos Wärmepumpen installiert, die viel Energiesparpotential haben könnten. Diese sind allerdings nicht in allen Autotypen gleich wirkungsvoll. Unabhängig von der Jahreszeit wird E-Autofahrer künftig ein weiteres Problem beschäftigen, nämlich die Ladeinfrastruktur in Deutschland. Der Mangel an Ladesäulen für E-Autos kann das Reiseziel auch mal kurzfristig ändern: So musste eine Familie nach 200 Kilometern fast auf dem Parkplatz übernachten.